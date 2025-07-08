Snow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤È¤Î¡È¿¼¤¤å«¡É¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ä¡×
Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡¢6·î30Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù(7·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Snow Man ¿¼ß·Ã¤ºÈ
Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ASTORY¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Æ±Ì¾Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¸¶ºî¡£TBS¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù(18)¤äTBS¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù(20)¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦±¯Èø·òÂÀÏº»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢±Ç²è¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù(11¡¦14)¡¢¡ØË¡ÄîÍ·µº¡Ù(23)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿¼Àî±ÉÍÎ»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£»î¼Ì²ñ¤Ë¤ÏºØÆ£¹©¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡û¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡ÖËÍ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤¬°ìÈÖ¡×
¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¼¤¤å«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ß·¤Ï¡¢¡Öå«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëSnow Man¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍ´Þ¤á9¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±¿Ì¿¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¤¤¤»ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)!¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¿¼ß·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öå«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Â¾¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Snow Man ¿¼ß·Ã¤ºÈ
Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ASTORY¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Æ±Ì¾Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¸¶ºî¡£TBS¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù(18)¤äTBS¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù(20)¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦±¯Èø·òÂÀÏº»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢±Ç²è¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù(11¡¦14)¡¢¡ØË¡ÄîÍ·µº¡Ù(23)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿¼Àî±ÉÍÎ»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£»î¼Ì²ñ¤Ë¤ÏºØÆ£¹©¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¼¤¤å«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ß·¤Ï¡¢¡Öå«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëSnow Man¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍ´Þ¤á9¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±¿Ì¿¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¤¤¤»ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)!¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¿¼ß·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öå«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Â¾¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£