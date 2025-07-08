¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄà²ÈÂ²°ì´ÝáÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âµ¤¸¯¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥À¤Î¹ó½ëÂÐºö¡Ö°ìÅÙ¤Ï¼¼Æâ¤Ë¡×
¡¡¸ñ¾¤Îà¿Æ¿´á¤Ï¼Â¤ë¤«¡£¥»£²°Ì¤Î¹Åç¤Ï£¸Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£¶¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¼ó°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¹ÅçÃÏÊý¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¡¢Ï¢Æü¤Î£³£°ÅÙÄ¶¤¨¡£ÆÃ¤Ë¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤ÈÆüÃæ¤Î½ë¤µ¤¬ºÇ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¹©É×¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌî¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÁÈ¤È¹µ¤¨ÁÈ¤Î¡Ö£²ÉôÀ©¡×¤òÆ³Æþ¡£ÀèÈ¯ÁÈ¤Ï¸á¸å£²»þ°Ê¹ß¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬Ãæ¤Ë¹Ô¤¦¤¬¡¢¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÁ°ÅÝ¤·¡£Á´ÂÎÎý½¬Ãæ¤Ï¼¼Æâ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢³Æ¼«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹µ¤¨ÁÈ¤ÎÁá½ÐÎý½¬¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤ÈÆ±¤¸¡Ö£µÊ¬¡ß£´¥»¥Ã¥È¡×¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Îý½¬¤Î½çÈÖ¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤òàÊ¬»¶á¤µ¤»¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Æ¤Ï¤É¤³¤â½ë¤¤¤±¤É¡¢¥»¤Îµå¾ì¤Ç¤Ï¹Åç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤ë»þ¤Ï²¹Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÍè¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë»î¹çÁ°¤ÎÎÌ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ê¼¼Æâ¤Ë¡Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÁª¼ê¤ÎÂÎÄ´¤À¤±¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢Î¢Êý¤µ¤ó¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áá½Ð¤«¤é³°¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Ô¡ÊÂÇ·âÅê¼ê¡Ë¤ÎÊý¤ä¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È³°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÅÙ¤Ï¼¼Æâ¤Ë°ú¤Ã¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¿·°æ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤¬¡¢Î¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£Æü¤´¤í¤«¤é¡Ö²ÈÂ²°ì´Ý¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó·Ç¤²¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¿´ÇÛ¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÍî¤È¤µ¤ºµÕÅ¾£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£