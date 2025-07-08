Æü·Ð225ÀèÊª¡§8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á210±ß°Â¡¢3Ëü9330±ß
¡¡8Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ210±ß°Â¤Î3Ëü9330±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9587.68±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï257.68±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1027Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2804¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ7.72¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39330¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡ 11027
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39355¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡190484
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2804¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5.5¡¡¡¡¡¡ 13744
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25315¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡1522
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 706¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡ 684
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2804¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ7.72¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39330¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡ 11027
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39355¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡190484
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2804¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5.5¡¡¡¡¡¡ 13744
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25315¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡1522
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 706¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡ 684
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹