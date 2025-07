7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTの公式インスタグラムが7日までに更新。メンバー7人の集合写真を投稿した。

公式アカウントでは「BE:FIRST World Tour 2025 −Who is BE:FIRST?− We had an incredible World Tour! It's all thanks to you, BESTY.」とワールドツアーを終えたことをコメントし、ファンへ感謝をつづった。投稿されたメンバーの写真は、7人全員が達成感あふれる笑顔を見せている。

なおメンバーのRYOKIこと三山凌輝(26)については、6月25日公式Xで「7月5日(土)のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIはBE:FIRSTとしての活動を一時休止いたします」と、発表されており、当面は6人で活動する予定。

この投稿にフォロワーからは「久しぶりにリョウキが笑ってる写真が見れて良かった」「りょうきの帰りをただひたすら待ってます。はよ帰っておいで!」「みんな笑顔 涙出てきた」とコメントが寄せられている。

RYOKIについては、4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−HIが4月30日、謝罪していた。