Ç¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡ØÇ®Ãæ¾É°Ê³°¤Î²Æ¤Î·ò¹¯¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù6Áª¡¡½ë¤µ¤ä¼¾µ¤¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤Ï
1.³°¼ª±ê
²Æ¤Ï¹â²¹Â¿¼¾¤Îµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ª¤ÎÃæ¤¬¾ø¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³°¼ª±ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«ー¥ë¤Ê¤ÉÀèÅ·Åª¤Ë³°¼ª±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¼ï¤ä¡¢²áµî¤Ë³°¼ª±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ªÁÝ½ü¤ÎÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë¼ª¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Æ÷¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤âÃã¿§¤¤¼ª¹¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ç¤¬¼ª¤ò¤·¤¤ê¤ËÁß¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï³°¼ª±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ë²È¤ÇÁÝ½ü¤»¤º¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ÆÁÝ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ÈéÉæ±ê
¿Í¤â²Æ¤Ë¤Ê¤ê½ë¤¯¤Ê¤ë¤È´À¤äÈé»é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤âÈïÌÓ¤¬±ø¤ì¤ä¤¹¤¯ÈéÉæ±ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈéÉæ±ê¤Î¤¢¤ëÇ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Î¹â²¹¤ÇÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êáÚ¤ß¤¬Áý¤¹¤¿¤á¡¢ÈéÉæ±ê¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯²Æ¤ËÈéÉæ±ê¤¬µ¯¤³¤ëÇ¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¤«¤éÌô¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Èé»é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Ç¼ï¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎÉÑÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂ¿¤¤Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.Ã¦¿å
²Æ¤Ï¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¤âÃ¦¿å¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¤ÎÇ¤Ç¤Ï¡¢¿å°û¤ß¾ì¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ËÍè±¡¤·¤¿ºÝ¤ËÃ¦¿åµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï¡¢²Æ¾ì¤ÇÆÃ¤ËÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤ÎÇ¤äÉÂµ¤¤Î¤¢¤ëÇ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤ÏÆÃ¤ËÃ¦¿å¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ¤·¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç¤Î¼ó¤Î¸å¤í¤ÎÈéÉæ¤ò¾å¤ËÅ¦¤ß¾å¤²¡¢¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¸µ¤ËÌá¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢Ã¦¿å¤ÎÍÌµ¤ò³Î¤«¤á¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥È¥Æ¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤â¡¢ÈéÉæ¤¬Å¦¤ó¤À¤È¤¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÃ¦¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÅÀÅ©¤Ê¤ÉÃ¦¿åÊäÀµ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¦¿å¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²Æ¾ì¤Ï¡¢¿å°û¤ß¾ì¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤ëµë¿å´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¤¬¿åÊ¬¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¥Î¥ß¤ä¥À¥Ë¤Î´óÀ¸
µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¥Î¥ß¤ä¥À¥Ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¥ß¤ÏÇ¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¤ÈÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤Ë¤è¤êÈéÉæ¤ËáÚ¤ß¤òµ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥ß¤ÎÂÃ±Õ¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤áÚ¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËáÚ¤ß¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥À¥Ë¤ÏµÛ·ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´¶À÷¾É¤òÇÞ²ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìñ²ð¤Ê´óÀ¸Ãî¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¡ÊSFTS¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Ï¡¢Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´¶À÷¾É¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ç¿Í¤Ë¾Ã²½´ï¾É¾õ¡¢Æ¬ÄË¡¢¿À·Ð¾É¾õ¡¢½Ð·ì·¹¸þ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ã×»àÎ¨¤â6.3～30%¤ÈÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Î¥ß¡¦¥Þ¥À¥ËÍ½ËÉ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³°¤Ë½Ð¤ëÇ¤Ç¤Ï¡¢·î¤Ë°ì²ó¤ÎÍ½ËÉÌô¤ÎÅêÍ¿¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¾É
¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¾É¤Ï²ã¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë¡Ö¸¤»å¾õÃî¡×¤¬¿´Â¡¤äÇÙ¤Î·ì´É¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¤Ï¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÇ¤Ë¤â´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢Ç¤Î¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¤Î´óÀ¸¿ô¤Ï¸¤¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¶²¤í¤·¤¤´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¥Õ¥£¥é¥ê¥¢Í½ËÉÌô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ç¤Î4Æ¬¤Ë1Æ¬¤Ï¼¼Æâ»ô°é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼¼Æâ»ô°é¤Ç²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌýÃÇ¤»¤º¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡Ê4～5·î¡Ë¤«¤é¡¢²ã¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1¥õ·î¸å(11～12·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Í½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
6.Ãî»É¤µ¤ì
²Æ¤Ë¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢²°Æâ¤Ë¤â²°³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃî¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥à¥«¥Ç¤ä¥Ö¥è¡¢¥¢¥Ö¡¢Ëª¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃî»É¤µ¤ì¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¤ÏÆ°¤¯Ãî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¯¤ï¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Æ¾ì¤ËÇ¤¬³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÁ´¿È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ãî»É¤µ¤ì¤Ë¤è¤ëÀÖ¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥à¥«¥Ç¤äËª¤Ê¤É¤Ï¡¢»þ¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãî»É¤µ¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÍÍ»Ò¸«¤·¤¿¤ê¡¢¿ÍÍÑ¤ÎÌô¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤»¤º¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
²Æ¤Î¹â²¹¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë²Æ¤ÏÎäË¼¤¬¸ú¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë°ßÄ²¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¬²¹¤Ï25～28ÅÙ¤È¡¢¿Í¤¬´¶¤¸¤ëÅ¬²¹¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤á¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ê½ë¤¤¤«¤é¤ÈÉô²°¤òÎä¤ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç¤Î²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ²Æ¤ò·ò¹¯¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)