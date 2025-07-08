¡Öµå½Õ¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤Í¤¸¤áÀµ°ì¤µ¤ó¡ÖÇÐ¶ç¤ò¤º¤¤¤Ö¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ç¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¡×
¡¡»í¿Í¤Çºî²È¤Î¤Í¤¸¤áÀµ°ì¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹ºÐ¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÂÐÃÌ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Ãø½ñ¤â¿ôÂ¿¤¯½ÐÈÇ¡£ºòÇ¯£´·î¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ç¾¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¤ÇÆþ±¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤¬¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹°¦¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÄ¹Åè¥¤¥º¥à¡×¤Î³Ë¿´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÈõ¸ý¡¡ÃÒ¾ë¡Ë
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï¡Öµ²±¤Î¿Í¡×¤À¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤«´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÎÆ°¤¤È¤«¡¢»×¤¤½Ð°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬Èá¤·¤ß¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï£±£¹£µ£¸Ç¯¡¢¤¢¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï£´ÂÇÀÊ£´»°¿¶¤ÎÆü¡£´¥Êª²°¤ä¤Ã¤Æ¤¿¿ÆÉã¤¬ÀÚÉä¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç½é¤á¤ÆÌîµå¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êì¤âÄï¤â½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ÇµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢£±£°ºÐ¤Î²¶¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÌîµå¤òÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¾Å´¤Ë£³Ï¢¾¡£´Ï¢ÇÔ¤¹¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè£·Àï¡¢£°¡½£¶¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¸Ô¤Ç»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹½³¤ë»Ñ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£ÂçÇÔ¤Ç¤â´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇ®¶¸¤¹¤ë¡£¤¢¤ì¤Ç²¶¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¹Åè¥Õ¥¡¥ó¤ä¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¸£¸Ç¯¤Î£Î£È£Ë¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¡£²¶¤é¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¥º¡×¤ÎÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£²¶¤¬»í¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ý¥¨¥à¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ·â¤äÅêµå¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«¤Ë²Ã¤¨¤Æ²¿¤«¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¤¢¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ý¥¨¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡£Íý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»íÅª¤Ê¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸£¹Ç¯¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢£Ô£Â£Ó¤ÎÏ²¼¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¤¥äµÕ¤Ç¤¹¤è¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¡¢´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÌÌÇòÏÃ¡£Âç¶Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÊ¸Ì®¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¦¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÏÃ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹Åè¤µ¤óËÜ¿Í¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¶Ä¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡£
¡¡²¶¤é¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤¬¥ì¥í¥ó¡¦¥ê¡¼¡ÚÃí¡Û¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÂ¦¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬°úÂà»î¹ç¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¾ÍÀ¸ÜÌä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥ì¥í¥ó¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤¼¤Ò¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥×¥ì¡¼°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ÇÇï¼ê¡£Ë»¤·¤¤¤«¤éÅÓÃæ¤Çµ¢¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ì¥í¥ó¤¬´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¹£³Ç¯¤Î´ÆÆÄºÆ½¢Ç¤°ÊÍè¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢¤¤ç¤¦»Å»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤ò¼¤á¤¿Ä¾¸å¡¢Â¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¶á¤¯¤Î¤ª¤Ç¤óÅ¹¡Ö¥°¥é¥ó¥É¾®ÃÓ¾¦Å¹¡×¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¡£ºù¤¬Ëþ³«¤Ç¤Í¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤ºù¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ë»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢Â¿ËàÀî¤ÎÅÚ¼ê¤ò¥À¥À¥À¡¼¥Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿²¶¤Ï»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ã¤Æ½Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Õ¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¡¢¤ªÅ·Æ»¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¡££´ÂÇÀÊ£´»°¿¶¤â½éÂÐÃÌ»þ¤â¥ì¥í¥ó°úÂà»î¹ç¤âµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤âºÇ¸å¤ÎÂ¿ËàÀî¤â¡¢Á´Éô¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£±«¤ÎÆü¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Öµå½Õ¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡²¶¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÇÐ¶ç¤ò¤º¤¤¤Ö¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ç¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÀÍÛ¤ËÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£²£¤Ç¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¶¯¤¯»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÃí¡Û£±£¹£·£·Ç¯¤ËÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿±¦Åêº¸ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é£³£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¡££¸£°Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡££¸£·Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£±£±Ç¯´Ö¤Ç£´£¹£³£´ÂÇ¿ô£±£µ£·£¹°ÂÂÇ¡¢£²£¸£³ËÜÎÝÂÇ¡£À¸³¶ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬¤Ï£Î£Ð£ÂºÇ¹â¡Ê£´£°£°£°ÂÇ¿ô°Ê¾å¡Ë¡££·£¸Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥ª¥ó¡¦¥ê¡¼¤Ï¼ÂÄï¡£
¡¡¢¡¤Í¤¸¤á¡¡Àµ°ì¡Ê¤Í¤¸¤á¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë£±£¹£´£¸Ç¯£¶·î£±£¶Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££·£·ºÐ¡£ÀÄ³ØÂç·ÐºÑ³ØÉôÃæÂà¡££¸£±Ç¯¡¢½è½÷»í½¸¡Ö¤Õ¡×¤Ç¸½Âå»í¤Î³©Àî¾Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö£È»á¾Þ¡×¡¢£¸£¹Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¾®Àâ¡Ö¹â±ß»û½ã¾ð¾¦Å¹³¹¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¤Í¤¸¤á¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍºÆüµ¡×¡Ê£¹£·Ç¯¡Ë¡¢½ñ´Ê½¸¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆó¡û¡ûÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¡ÊÆóµÜÀ¶½ã¶¦ÊÔ¡¢£¹£¸Ç¯¡Ë¡¢¾®Àâ¡ÖÄ¹Åè¾¯Ç¯¡×¡Ê£²£°£±£²Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£