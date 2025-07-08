56ºÐ¿¹¹âÀéÎ¤¤¬À¹²¬¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ËÄ©Àï¡ªËþÊ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿ÇÕ¿©¤Ù¤¿¤Î¤è¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×
Ì¾Å¹¡ÖÅì²È¡×¤ÇÂçËþÂ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤(56)=·§ËÜ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÄ©Àï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë´ä¼ê¡¦À¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¿¹¹â¤Ï¡¢À¹²¬»Ô¤ò»¶ºö¡£¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Ð½è Åì²È(¤¢¤º¤Þ¤ä)¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¿¹¹â¤Ï¡¢35ÇÕ¤ò´°¿©¡£ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ªÏÐ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì²È¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È15ÇÕ¤Ç1ÇÕ¤Î¤«¤±¤½¤ÐÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÇÕÄ¶¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡ª¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö²¿ÇÕ¿©¤Ù¤¿¤Î¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£