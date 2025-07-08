¡ÚÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û¡Ö¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤ËÁ´¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¤¤¡×¼¿¦¤È½ÐÄ¾¤·½ÐÇÏÉ½ÌÀ µ¿ÏÇ¤ÎÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È=ÀÅ²¬
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬7·î7ÆüÌë¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÁ´Ê¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î³ØÎò¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢³§ÍÍÊý¤ËËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤«¤é¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Þ¤º6·î°Ê¹ß¤Î»ä¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»ä¤«¤é»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»ä¤ÎÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¤Î³ØÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é»ä¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëº£¸å¤ÎÄ´ººÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆºÆÅÙ¤Î»ÔÄ¹ÁªÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î4¤Ä¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä1¡¢»ÔÄ¹¤ÎÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äÃåºÂ¤Ë¤Æ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º»ä¤ÎÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸æÀâÌÀ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢»ä¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÊý¤òÂ´¶È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÎµÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½üÀÒ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºß³Ø´ü´Ö¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅÚÍËÆü¤ËÅþÃå¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1992Ç¯3·î31Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¤Î¹Êó°ËÅì¤ËÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡³Ø²ÊÂ´¶È¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Êó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã´Åö²Ý¤Çµ»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÊý¤Ë³ÎÇ§¤¬¤¢¤ê¡¢Â´¶È¤È¤¤¤¦µºÜ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¬6·î28Æü¤ÎÆü¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤Î¶µÌ³²ÊÁë¸ý¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¬Â´¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä2¡¢»ÔÄ¹¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëº£¸å¤ÎÄ´ººÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤¹¡¢º£¸å¤ÎÄ´ººÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤½¤·¤ÆºßÀÒ´ü´Ö¾ÚÌÀ½ñ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¾å¿½½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÅ²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤ÎÊý¤Ï¸¡»¡¤ÇÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄ´ººÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤ËÁ´¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä3¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£»ÔÄ¹¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä¤ÏÃÏ¸¡¤ÎÊý¤Ë¾å¿½¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¸å¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³Åù¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼Ç¤¤ò¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤éÃÏ¸¡¤ÎÊý¤Ë¾å¿½¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤È¤½¤ì¤«¤é½ñÎà¤ÎºîÀ®¤È¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¹Ô¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¸æÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¡¢¤½¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤®¤ä»öÌ³Åù¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸¡¤Ø¤Î¾å¿½¤¬ºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»´ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼Ç¤¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä4¡¢¤Ç¤Ï»ÔÄ¹¤ÎºÆÅÙ¤Î»ÔÄ¹ÁªµóÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä°ìÅÙ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¤Á¤ó¤È¼Ç¤¤â¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÊÂà¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¸æÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤ÏºÆÅÙ¡¢»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÊý¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä¸æ½ÐÀÊ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢°Ê¾å¤¬»ÔÄ¹¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ÈÉ½ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ì¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ºÆÅÙ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¤ï¤Ó¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢°ËÅì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¢°ËÅì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊýË¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇº¤ß¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÊÂà¤ò·è¤á¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°ËÅì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡Ä
¡ã»Ê²ñ¡ä¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ËÊÛ¸î»Î¤ÎÊ¡ÅçÀµÍÎ¤è¤êÊä½¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂåÍý¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î Ê¡ÅçÀµÍÎÊÛ¸î»Î¡äÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÊ¡Åç¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¤ÏÀè¤Û¤É¿½¤·¤¿¸¡»¡¤Ç¤ÎÁÜºº¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êä½¼Åª¤ÊÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢»ÔÌ±¤ÎÍ»Ö¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ·ï¤Ï·º»ö»ö·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ÚµòÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ÎºßÀÒ¾ÚÌÀ½ñ¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤½¤ì¤«¤éÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤³¤Î3ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½ºß¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¿¦ÀÕ¤È¤·¤Æ»ä¤Î»öÌ³½ê¤Ø¤Î¶â¸Ë¤ÇÊÝ´É¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ®½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ëü¤¬°ìÊ¶¼º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤Æº£¸å¤Ï¸¡»¡´±¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¤í¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÎã¤¨¤Ð±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÇË´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³µö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ°ÍÍê¼Ô¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÚµòÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·º»öÁÊ¾ÙË¡¾åÁÜººµ¡´Ø¤«¤é²¡¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¸¢Íø¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤¢¤¨¤ÆÁ´¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¸¡»¡´±¤ÎÊý¤ËÄó½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÄµ×ÊÝ»á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Ä£¤Ø¤ÎÄó½Ð»þ´ü¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸¡»¡Â¦¤Î°Õ¸þ¤È¤«Í½Äê¤â³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¡¢ÂçÂÎ10Æü¤«¤é2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÃ¶°Ê¾å¤Ç¤¹¡£µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã»Ê²ñ¡ä¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¡¢µó¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï½ñÎà¤Ç¤¹¡£ÀèÄø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¡£¤Þ¤º»ÔÄ¹¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È»ÔÄ¹¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£»ä¤ÎÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÜÊª¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñÅù¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÁÜººµ¡´Ø¤ÎÊý¤Ë¤ªÄ´¤Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½ñÎà¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµÄÄ¹¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤´¼«¿È¤ÎÏÃ¤À¤«¤éÄ´¤Ù¤ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¸½ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äÊ¸½ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ´¶È¾Ú½ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¤ªÏÃ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤Î30Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£Í×¤¹¤ë¤ËÍ¹Á÷¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³Ø¹»¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦µ²±¤¬Û£Ëæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ì¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÁÜººµ¡´Ø¤ÎÊý¤ËÁ´¤Æ¤ªÄ´¤Ù¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¿¿¼Â¤Ë¶á¤¤·Á¤¬»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¼¨¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¸æ¼«¿È¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡£½üÀÒ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡¢»ä¤ÎÊý¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬½üÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦º¬µò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤·¤´¼«¿È¤¬Îã¤¨¤ÐÂç³Ø¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áªµó¤ò¤Þ¤¿°ìÃ¶¼¿¦¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¿·Ê¹ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤È¤«¡¢»ÔÌ±¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ¤ÎÉÔ¿®´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ËÅì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Êº¬µò¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èº£¤´¼«¿È¤ÇÀâÌÀ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Þ¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Ç¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÅìÍÎÂç³Ø¤Î¶µÌ³²Ý¤ÎÁë¸ý¤ËÄ¾ÀÜ½Ð¸þ¤¤¤¿¤Î¤¬6·î28Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¾ÚÌÀ½ñ¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ»ä¤¬¼«Ê¬¤¬½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î6·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬½üÀÒ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦»ä¼«ÂÎ¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æµ¶Êª¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦»ä¤ÎÊý¤Ç¤¿¤À¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ËÜÅö¤ËËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¤é¤¤Á¤ó¤È·Ù»¡¤ÎÊý¤ËÄó½Ð¤ò¤·¤ÆÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÊý¤Ë¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡Ä
¡ãµ¼Ô¡ä¸¡»¡¤«¤é¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÜººµ¡´Ø¤«¤é¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»ÔÄ¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¼¡¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÏËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ï»ä¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤É¡¢º£²þ¤á¤Æº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡¢µ¶Êª¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤Þ¤º¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¤Þ¤ººßÀÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï4Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢4Ç¯À¸¤ÎÂ´¶È¤¹¤ëÇ¯¤Î3·î31Æü¤Ë½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤¬¤â¤¦°ìÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÈºßÀÒ¾ÚÌÀ½ñ¡¢4Ç¯´Ö¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âËÜÅö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Çº£¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤Î¼ê¤Ë¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æº£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ì¤Ïµ¶Êª¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä´´»ö¼Ò¤«¤éºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¤½¤ì¤¬µ¶Êª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡¢Ê¸½ñµ¶Â¤Åù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¿·¤·¤¯¤â¤¦°ì²ó¼¤á¤ÆÁªµó¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç»ÔÌ±¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤â¤¦°ì²óÎ©¸õÊä¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤½¤³¤¬Àè¤Ë¸¡»¡´±¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¦¤½¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Äµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¡¢Íºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä»ÔÄ¹¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ÊÌ¤Ë°ÕÃÏ°¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤ªÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ»ä¤È¤·¤Æ¤â¸¡»¡¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¿µ¶¤ò¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦»ä¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤Î¼êÃÊ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Î©¸õÊä¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸æ¿³µÄ¤ò¼õ¤±¤ë»ñ³Ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Î©¸õÊä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼Ç¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ä
¡ãµ¼Ô¡ä10Æü¤«¤é2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¾Úµò¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÄó½Ð¡£¸¡»¡Ä£¤ÏÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÙÉô¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂ®¤ä¤«¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢2½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¼Ç¤¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»öÌ³¼êÂ³¤¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¿ÊÂà¤¬¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¼Ç¤¤·¤¿¸å¤ËÅöÁ³¡¢¤½¤ì¤«¤é50Æü°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤ËºÆÅÙ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºµ¿ÏÇ¤¬À²¤ì¤Æ¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÁ°¤Ë¸å¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬µ¿ÏÇ¤ÎÀ²¤ì¤ëÁ°¤«¤éÎ©¸õÊä¤µ¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä¤Î¿ÊÂà¤ò·è¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤Î½ÐÄ¾¤·¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁªµó¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë³ëÆ£¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÄ¾ÀÜ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¼¸¤ê¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬°ËÅìÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿»×¤¤¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤³¤³¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£²ó¤Ï»ä¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤Ï¤ä¤Ï¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡äÀè¤Û¤É¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¼Ç¤¤ò¿´¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢7·î7Æü¤ËµÞî±¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤äµÄ²ñ¤ÎÆ°¤¤È¤«²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äÄ¾ÀÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥áー¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÇº¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢Á´Éô¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë²óÅú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë»ä¤Î·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÅö½é¤Ï¤ä¤Ï¤êµÄ²ñ¤À¤±¤ÎÆ°¤¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤ä¤Ï¤ê°ì¤Ä¤Î»ä¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç¡¢¤Þ¤º½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤âÀáÌÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»ä¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢7·î7ÆüµÄ²ñ¤¬³Î¤«¤ËÊÄ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÄ²ñ¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¼«¿È¤Î·èÃÇ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤ÎÊý¤Ë¤ª¼¨¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÃÏ¸¡¤Ø¤Î¾å¿½¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤´¼«¿È¤¬¤³¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á»ÊË¡¤Î¾ì¤Ë°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò´ö¤é½Å¤Í¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¤é¡¢Í¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÃÏ¸¡¤ÎÊý¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸¡¤ËÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¸½ºß¤â¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÉÔ¼«Á³¤µ¤Ï´¶¤¸¤º¤Ë¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Î¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÁÜººµ¡´Ø¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸¡»¡¤ËÁÜºº¤ò°Ñ¤Í¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ãµ¼Ô¡ä¤Þ¤º¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¡»¡¤ËÁÜºº¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÊª¤«µ¶Êª¤«¤ï¤«¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤ï¤«¤ë¡¢²¿¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¸¡»¡¤¬Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÇÃÇ¤Î´Ø·¸¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸¡»¡¤¬·ë¶É¡¢ÁÜººÁ´ÂÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î»ö°Æ¼«ÂÎ¤òµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¢¤È¤ÏºÛÈ½´±¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤ÆÍºáÌµºá¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ëÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Áí¹çÅª¤ËÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÇò¹õ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡ãµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤É¤³¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¾ÚµòÊª¤Î°·¤¤Åù¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸¡»¡´±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢´û¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·ë¶É¤½¤Ã¤Á¤¬·ù¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤â¤¦·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤³¤Î¾Úµò¼«ÂÎ¤Ï¤³¤Î·º»ö»ö·ï¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È»ä¤¬²¡¼ýµñÀä¸¢¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô»È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦²¿¤¬²¿¤Ç¤âÅÏ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼é¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤µ¤®¤è¤¯¸¡»¡¤Ê¤ê°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïº£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç1992Ç¯¤Î¸½ÊªËÜÊª¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤¢¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó»ä¤Ï¤½¤ÎËÜÊª¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬º£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ç¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤¿¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦»ä¤Ï¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¤Á¤ó¤È¸¡»¡¤ÎÊý¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÍºá¤«Ìµºá¤«¤È¤¤¤¦º£¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦º£¤Ï¸¡»¡¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£»ä¤Î´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢µ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»öÂÖ¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º»ÔÌ±¤ÎÊý¤¬°ìÈÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÅú¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ï¸¡»¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤³¤ÎÁÜºº¤ò¤ß¤º¤«¤é¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¸æ¼«¿È¤Ç¤´È¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¸¡»¡¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¡£¸«¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¸«¤¿¤é¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤À¡£µ¶Êª¤À¡£»ä¤Î¤È°ã¤¦¡¢°ã¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡£¤³¤³¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Îã¤¨¤ÐËÜÅö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¤½¤Î¤Á¤é¤Ã¤È¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤À¤È¤«¡¢»ä¤ÎÊý¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«ÉÔ³ÎÄê¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ï»ÔÌ±¤ÎÊý¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î²ò·è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²ò·è¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·ëÏÀ¤¬½Ð¤»¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤½¤Î·ëÏÀ¤ò°Ñ¤Í¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹Áª¤ÇÄ´ººÉ¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯
¡ãµ¼Ô¡ä»ä¤¿¤ÁÊóÆ»¿Ø¤ËÄ´ººÉ¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤´¼«¿È¤¬½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡£»ä¼«¿È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤Î»þÁªµó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å±ç²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ËºîÀ®¤Ï³Î¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤Ç¤Ï¤´¼«¿È¤Ï½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸«¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤ÎÄ´ººÉ¼¡¢Á´¤Æ¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦Áªµó¤ÇÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ä¤ÎÊý¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä³ÎÇ§¤Ç¤¹¤¬ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¼«¿È¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ñ¤¤¤ÆÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÊóÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃÎ¿Í¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼õ¤±»ß¤á¤ì¤Ð¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÍ§¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é½Ð¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇÉÔ³ÎÄê¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢º£ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¼ý½¦¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÅÙ¸¡»¡¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¼Ç¤¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤ÆºÆÁªµó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½¾õ¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÔµÄ²ñ¤È¤ÎíÂíà¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¨¤ÆºÆÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¿»ÔµÄ²ñ¤È¤Î2¸µÂåÉ½À©¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯»ÔÀ¯±¿±Ä¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¤´»ØÅ¦¤Î¤È¤ª¤ê¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æº£¸åÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ê¤·¤Ë¤ÏºÆÅÙ¤ÎÎ©¸õÊä¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎµÄ²ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡ä5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÍ½»»¤Ç3,000Ëü±ß¶á¤¯·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¡¢²þ¤á¤Æ½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÄ¹¤âÈñÍÑ¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤¿¤Ë¤Þ¤¿ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Áªµó¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãµ¼Ô¡äÁ°¿¦¤Î¸õÊä¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ3,000Ëü±ß¶á¤¯ÁªµóÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤Þ¤¿º£²ó½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¿³È½¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°ÃÊ¤ÎÉôÊ¬¤¬¡£»ä¤¬ÈãÈ½¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¸«Ä¾¤·»ÔµÄÁª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÆ±ÍÍ¤ÎÁªµóÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Å¬ÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î©¸õÊä¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤ÎµÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤ì¤«¤éº£¸å¡¢»ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¸¡¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »þ´Ö²Ô¤®¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡Ä
¡ãµ¼Ô¡äÀè¤Û¤ÉÂåÍý¿Í¤ÎÀèÀ¸¤Î²óÅú¤ÎÃæ¤ËºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤ÏÈó¾ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö²Ô¤®¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ³§¤µ¤ó¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àè¤Û¤É¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¤«¡¢»ä¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤È¤«¤³¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤òÁ´¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿·ëÏÀ¤¬½Ð¤»¤ëÊýË¡¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¾å¿½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë½ÐÇÏ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ÔÄ¹Áªµó¤ÏÁÜºº¤ÎºÇÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¤½¤Î¸å¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ëÏÀ¤¬ÉÔ³ÎÄê¤Î¤Þ¤Þ»ÔÄ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Çò¹õ¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ï½ÐÄ¾¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¤½¤Î»ä¤ËÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬ÃÎ¤êÆÀ¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤ÆÊñ¤ß±£¤µ¤º¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤¹¤°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÂ³¤±¤Æ¡¢ÂåÍý¿Í¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹Áª¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡äÁªµó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÏÄ¾ÀÜÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤ÇÁÜººÃæ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¼õ¤«¤ë¤Î¤«¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤â¤¦°ì²óÌ±°Õ¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤â¤·ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤¿¸å¤ËÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áªµó·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¿½¤·¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Á´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤¼êÂ³Åª¤Ê¤È¤³¤í¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡»¡¤ÎÊý¤Ë¾å¿½¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÎã¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¾å¿½½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¤«¤é¤â¿½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï²¿¤È¤¤¤¦¤«¿È¤Î·éÇò¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¸¡»¡Ä£¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÁ´¤Æ¤ò°Ñ¤Í¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤Ê½ñÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¾Úµò¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤½¤Î¾Úµò¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¾å¿½½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò1ÄÌ¤êÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ë2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤ÎÄ´À°¤È¤«¡¢¸¡»¡Ä£Â¦¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¸¡»¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡¤ÎÊý¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¾Úµò½¸¤á¤äÁÜºº¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ë¤½¤ì¤Ë·Ù»¡¤ÎÊý¤ÎÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤è¤È¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ÈÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½ô¡¹·Ù»¡¤ÎÊý¤Ë¾Úµò¤ò½Ð¤·¤Æ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡»¡¤ÎÊý¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤¢¤¨¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤éÀ¯¼£Åª¤Êµ¿ÏÇ¤È¤¤¤¦»ö·ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó·Ù»¡¤¬¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸¡»¡Ä£¤ÎÊý¤¬¤è¤êÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤½¤ì¤«¤éÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎµÄ²ñ¤ÎÊý¤Ç¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¼¿¦´«¹ð¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ°¤½Ð¤¹Á°¤Ë¶²¤é¤¯¼¿¦¤ò¤µ¤ì¤Æ»ÔÄ¹Áª¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤âÀßÃÖ·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂÐ±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Þ¤ÀµÄ²ñ¤ÎÊý¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¢¾¯¤·µÄ°Æ¤ÇÀâÌÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À7·î7Æü¤ÎµÄ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤Îº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤ÏµÄ²ñ¤¬»ð¤ë¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤â¤·²¾¤ËºÆÅÙÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤µ¤ì¤ÆºÆÅÙÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾õ·Ù»¡¤Ê¤ê¡¢¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀè¤Û¤É¤â¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¾¤ËºÆÅÙÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¿ÏÇ¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»ÔÄ¹¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤ÏµÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³ÉÔ¿®Ç¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅöÁ³¹Í¤¨ÆÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿¤â¤¦°ì²óÁªµó¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÅ¸³«¤È¤¤¤¦¤«¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä³Î¤«¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¤³¤È¤â¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Î¸½¾õ¤ò¸«¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤âÁ´¤Æ´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»ÔÌ±¤¬µÄ²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÔÄ¹¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÔÌ±¤Î°Õ¼±¤Î·ÁÀ®¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ËÅì»Ô¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ³¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äºÇ¸å¤Ë1ÅÀ¤Á¤ç¤Ã¤È³ÎÇ§¤À¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¤È¤³¤í¤Ïµ¶Êª¤ÀËÜÊª¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¤ª¹Í¤¨¤ÎÃæ¤Ç²ÄÇ½À¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç³ØÂ¦¤¬»öÌ³¼êÂ³¤¤ò¸í¤Ã¤Æ½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä°Ê³°¤ÎÍ×¤¹¤ë¤ËÂç³Ø¤Îµ¡´Ø¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä°Ê³°¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¡»¡¤ÎÊý¤Ë¤ªÍÂ¤±¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤ÆÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬²¿¤«¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç³Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¤³¤Î¤³¤È¤Ç²±Â¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸¡»¡¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î³ÎÇ§¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡ãµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¸¡»¡¤Ëº£²óÁÜºº¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸¡»¡¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÜºº¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤¤Á¤ó¤È¾å¿½¤òµó¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¤¯¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁêÃÌ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÊý¤âÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«Á´¤¯¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¤¤ï¤ÐÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤¬¿¿µ¶¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¡»¡¤¬ÁÜºº¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÈÈºá¹Ô°Ù¤ÎÍÌµ¤òÁÜºº¤¹¤ë¤Î¤Ï¸¡»¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤½¤³¤ÏÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ÎÍÌµ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ½ã¿è¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤À¤±¤òÄ´¤Ù¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅöÁ³ºÇ½é¤Ëµ¯ÁÊ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¡»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤Ê¤¼¤³¤³¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ë¤ª¸«¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¤â¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤«¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤¬Àè¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Àè¤Û¤É¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤â¤¦¤³¤Î¸å¡¢²¿¤ÎÎÏ¤â¸¢¸Â¤â¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤«¤Ä·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·º»ö¤ÎÈïµ¿¼Ô¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¼å¤¤Î©¾ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¼é¤ë·º»öÊÛ¸î¿Í¤Î¿¦ÀÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾Úµò¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤ò°Â°×¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¤È¡£»ä¤Î»öÌ³½ê¤Î¶â¸Ë¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¤Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢7·î7ÆüÃë¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ìë7»þÈ¾¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀµ³Î¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤òÁ´¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Á´¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤´¼«¿È¤Ç½½Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤½¤·¤Æ¡¢Áªµó´ü´Ö¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ç¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä¤Ë¸å²ù¤¬¤¢¤ë¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤½¤Î°ËÅì»Ô¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸å²ù¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¸¡»¡¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ì±þ¡¢Ã¯¤«¤·¤é¤Îµ¿Ç°¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬Îã¤¨¤Ð»äÊ¸½ñµ¶Â¤¤Ê¤Î¤«¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸¡»¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤Î¾å¿½½ñ¤Ë±è¤Ã¤ÆÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ë¡Î§¾å¤ÎÍÆµ¿¤Ç¤¹¤«¡£»ö°Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¸¡»¡¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¸¡»¡Ä£¤ÎÊý¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÀè¤Û¤É¿½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»ä¤¬²¡¼ýµñÀä¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤«¡¢¤â¤¦ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤¹¤«¤ÈÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä·º»ö¹ðÈ¯¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢7·î7Æü¤Î¹ðÈ¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Î¤È¤¤¤¦·Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç³ØÂ´¶È¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤¢¤È¤Ï¸«¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï»äÊ¸½ñµ¶Â¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ»×¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å¿½½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Ò¤Ù¤Ê¤¤¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤Î¾å¿½½ñ¤ÎÃæ¿È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤½¤ì¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä»ä¤âÂ®Êó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿ÍÊ¹¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤ÀÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·º»ö¹ðÁÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ²¿¤«²²Â¬¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´Ö°ã¤Ã¤¿È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡ä¸½¾õ¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¾å¿½½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¡ÅçÊÛ¸î»Î¡ä°ì±þ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤âÏÃ¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ä´ººÉ¼¡¢¤½¤ì¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ËÜ¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êº£²ó¤Î½ÐÇÏ¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·èÃÇ¤¬¤Ê¤Ë¤»µÞ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦2¤«·î³Î¤«ÀÚ¤ë¤«2¤«·î¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¶²¤é¤¯³§¤µ¤ó¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Äó½Ð´ü¸Â¤¬·ë¹½²á¤®¤¿Ãæ¤ÇÁá¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦É÷¤ËºÅÂ¥¤ÎÊý¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¿Í¤«Áªµó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÀ®¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏµÏ¿¾å»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÊÕ¤Ï»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤«Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÄ´ººÉ¼¤ÎÃæ¤ÎµÆþ¼Ô¤ÎÍó¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï»ä¤Ëº£Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢²¿¿Í¤«¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤«¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äº£¡¢²èÁü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤Á¤ç¤Ã¤È·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤«¤Ö¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é»ñÎÁ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ì±þ¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´¤Ù¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ªÅú¤¨¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£
¡ãµ¼Ô¡ä»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¾ì¤Ç¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎã¤¨¤Ð¿¿µ¶¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²±Â¬¤ÎÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¼Ô¡äÊ¸»ú¤òº£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊ¸¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É®À×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤¤¤«¤¬´¶¤¸¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤âÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤¢¤È¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»ä¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤é¤´¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¡¢¤½¤ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬Àè¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»Ê²ñ¡ä°Ê¾å¤Ç¡¢°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡äËÜÆü¤Ï³§ÍÍ¡¢µÞ¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â²¿¤«¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¼¨¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÆü¤ÏµÞ¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤ª¤ï¤Ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÂçÊÑ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤½¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼Õºá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£