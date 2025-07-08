µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î´¿´îºÆ¤Ó¡¡ÅìËÌ¤Î¿½¤·»Ò¤¬£±·³¸ø¼°Àï¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê³®Àû
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢¹¥ÁêÀ¤ÎÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄ©¤à¡£ÀÄ¿¹¡¦¸÷À±³Ø±¡»þÂå¤Ë²á¤´¤·¤¿¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÅìËÌ¤Ë¡¢£±·³¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¬¤¤Àû¡£µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡»³·Á¤Ç¤Ï£±£³Ç¯£··î£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç·è¾¡¤Î¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´»î¹ç¤Ç·×£±£°ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä¡£Ê¡Åç¤Ç¤â£±£µÇ¯£µ·î£²£¶Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê·´»³¡Ë¤Ç°ìÈ¯¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Å¤Þµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢ÅìËÌ¤Î¿½¤·»Ò¤È¤¤¤¨¤ëÂÇËÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£¶·îÃæ½Ü¤Î£±·³ºÆ¾º³Ê°Ê¹ß¤Ï£±£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£´ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¤ÈÉüÄ´¡£ÄÌ»»°ÂÂÇ¿ô¤ÏÎòÂå£±£°°Ì¡¦ÅÚ°æÀµÇî¤Î£²£´£µ£²ËÜ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±£´°ÂÂÇ¤È¡¢¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡Ë³°¤Ç½ë¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËüÁ´¤ò´ü¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¤¬¡¢ÅìËÌ£²Ï¢Àï¤ÇÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£