¥Æ¥ìÄ«¤Î¿·¥É¥é¥Þ¾×·â¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤âÄ«¥É¥é¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤¢¤µ¥¤¥Á£÷¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¤Þ¤Ç¡Ä½é²ó¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡£Á£Â£Ã¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£±£°»þ£±£µÊ¬¡Ë½é²ó¤¬£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥éÍ×ÁÇ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂÎ©¿Â»á¤¬£²·îËö¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿Æüµ¡Ö¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡×¤¬¸¶°Æ¡£¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤ÊÉ×¡Ê¾®ß·¡Ë¡×¤È¡¢·ÐºÑ¡¦Àº¿À¤ÎÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¥ì¤ëºÊ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡×¤¬¡¢£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯°ì²ÈÊ³Æ®¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤Ï¡¢Ä«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡¢ÄÌ¾Î¡¦¹ñ¥É¥é¤Î¡Ö¥à¥¥à¥¡×¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÃ´Åö¡£¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¸ÂÀ¤Ï°ì½ï¤Ë´Ñ¤è¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò²ÈÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¤â¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤«¤éÄ«¤¬¼å¤¤Ä¹ÃË¤ÎÀ²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Ï¤°¤º¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤³¤º¡¢ºÊ¡¦Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ²ÂÀ¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¡¢»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¡£È¿¹³´üÅªÉÔµ¡·ù¤µ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éã¤Î»Å»ö¤â¹ñ¥É¥é¤â¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¡Ä¡£
¡¡¸ÂÀ¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÃë´Ö¤«¤é°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£¹ñ¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤â¡Ö¹ñ¥É¥é¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ñ¥É¥é¤Ê¤ó¤ÆÄÌ²áÅÀ¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á±ê¾å¤·¤Þ¤¹¤è¡¢È¿¾Ê²ñ¤È¤«¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÈÈ¿¾Ê²ñ¡É¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥à¥¥à¥¡×¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¼õ¤±¤Ê¤é¤Ì¡È¹ñ¥É¥é¼õ¤±¡É¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡Ä¡£½é²ó¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö´°Á´¤ËÄ«¥É¥é¤È¤¢¤µ¥¤¥Á¤¹¤®¤ë£÷¡×¡ÖÄ«¥É¥éÈ¿¾Ê²ñÀª¤á¤Ã¤¿»Â¤ê¤ä¤ó¤«¡×¡Ö¹ñ¥É¥é¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥é¤ä¤ó£÷¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤¿¡£