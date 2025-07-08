ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡Åê¼ê²¦¹ñ¹½ÃÛ¤Ø¡ÈÀè¿Ø¡É¡ÖÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ò8»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ÑÂ³Ãæ
¡¡ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¤¤ç¤¦8Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÅê¼ê²¦¹ñ¹½ÃÛ¤Ø¡ÈÀè¿Ø¡É¤òÀÚ¤ë¡£8Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï8»î¹çÏ¢Â³¤Ç2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢9»î¹ç¤È¤Ê¤ì¤Ð1963Ç¯°ÊÍè62Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¡£º£½µÁ´6»î¹ç¤ò2¼ºÅÀ°Ê²¼¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢56Ç¯¤Ëºå¿À¤¬µÏ¿¤·¤¿13»î¹ç¤ò¾å²ó¤ë2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Î¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£¹ÅçÀï¤Ç¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë²÷Åê¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡8Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²÷µÏ¿¤¬·ÑÂ³Ãæ¤À¡£6·î28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³¤Ç2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ÈÅê¼ê¿Ø¤¬Ê³Æ®¡£9»î¹ç¤È¤Ê¤ì¤Ð63Ç¯°ÊÍè62Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ç¡¢²¾¤Ëº£½µ¤ÎÁ´6»î¹ç¤â2¼ºÅÀ°Ê²¼¤Ê¤é14»î¹ç¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢56Ç¯¤Ëºå¿À¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿13»î¹ç¤òÈ´¤¤¤Æ2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë1½µ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯6Ï¢Àï¤Î¡ÈÀè¿Ø¡É¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬ºÍÌÚ¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¤ç¤¦¤Î¹ÅçÀï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤âÏ¢¾¡Ãæ¤ÇÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°²ó1Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï5²ó¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ëÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç5¤Ä¤Î¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¢Ï¢Â³2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ÎµÏ¿·ÑÂ³¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÀ²¤é¤¹²÷Åê¤ò´ü¤¹±¦ÏÓ¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïº£µ¨½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¹ÅçÂÇÀþ¤À¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤âºòÇ¯7·î2Æü°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Å¨¤Ï¹ó½ë¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡ÊÂÐºö¤·¤¿¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¹Åç¤È¤ÏÁêÀÈ´·²¡£²áµî10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·6¾¡¡Ê1ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦70¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Ï2¾¡ÌµÇÔ¤È¾¡Íø¤Î¾ò·ï¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤Î¸¦µæ¡¢·Ù²ü¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁáÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ÈÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±¤¹¤ì¤Ð¡×¤È²÷Åê¤Î¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬¶Ã°Û¤Î1ÅÀÂæ¤Ç¡¢Ï¢Â³2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ÎµÏ¿¤âÂç¤¤¤Ë¤¦¤Ê¤º¤±¤ëºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦ÇØÈÖ¹æ35¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼é¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤â¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡£Ìî¼ê¤¬1¡¢2ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¼é¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤Âç»ö¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÃ»¤Ç15Æü¤Ë¤âÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¡£2°Ì¡¦¹Åç¤Ë6¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤òÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤ÐÀª¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£ºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê²¦¹ñÃÂÀ¸¤Ø¡¢ºÍÌÚ¤¬ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¡¡¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡Ô¥Ç¡¼¥¿¡Õ
¡û¡Äºå¿À¤Ï6·î28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³¤Ç2¼ºÅÀ°Ê²¼¡£9»î¹ç¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤È¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï1963Ç¯°ÊÍè¡¢62Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£2¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎºÇÄ¹¤Ï¡¢56Ç¯ºå¿À¤Î13»î¹ç¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ï43Ç¯µð¿Í¤Î15»î¹ç¡£