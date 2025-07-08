¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¸ì¤ë20Âå¼ã¼ê¤È¤Îàµ÷Î¥´¶á
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡á£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¤¬à¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ä¹Í§¤Ï£·Æü¡¢¹á¹Á¤È¤Î½éÀï¡Ê£¸Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£¡ÖËÍ¤Î°µÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¯¤¯¡¢¸½Âå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¤À¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À³èÆ°¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤â¡¢µìÃÎ¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇ®ÎÌ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢¼þ°Ï¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÍí¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£À¤ÂåÅª¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î£³£¸ºÐ¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬£³£°ºÐ¤Î£Ä£Æ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¡Ë¤È£Æ£×¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¹Åç¡Ë¡£ÂçÈ¾¤Ï£²£°Âå¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï£±£¸ºÐ¤Î£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öº£¸å³¤³°¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°à½Ì¤·¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈà¤é¤¬Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¦Ì³¤ÎÁ´¤¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤«¤é¤Ï¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ø¤ÎàÂçÏÂº²áÃíÆþ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂçË»¤·¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Î¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£