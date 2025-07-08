¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¿Íµ¤Ž¢¥ß¥¹¥ÉŽ£¿·¾¦ÉÊ¤¬¾ï¤Ë¹ÔÎó¤ÎÌõ
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¥É¡¼¥à¾õ¥±¡¼¥¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÂ³¡¹¤È½ªÇä¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤¬¡¢³ÆÅ¹¤È¤âÂ¨´°Çä¡ª¡¡ÈÎÇä»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ßõÎõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¥ß¥¹¥É¤Ï¹¥Ä´¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦Ì§ÌÌ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¼Â¿©¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤ÎÃíÊ¸»þ´Ö¤Ï¡¢³ÆÅ¹¤Ç¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Âçºå»ÔÆâ¤ÎË¿Å¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Î¤¬11»þ25Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£Åù¿ÈÂç´ÇÈÄ¤¬¡ÖÉÊÀÚ¤ì¡×É½¼¨³Ý¤±¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
³°¤¬±«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢11»þ40Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç10¿Í¾¯¡¹¤À¤Ã¤¿¹ÔÎó¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦Í¶Æ³¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÆÍÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÎó¤¬¿¤Ó¤Ï¤¸¤á¡Ä¡Ä11»þ55Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç80¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤«¡©¢ª¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×°Ê³°¤Î·ÁÍÆ»ì¥Ê¥·¡ª
¤µ¤Æ¡¢±½¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¡¢Ì£¤Ï¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¿©´¶¡¦É÷Ì£¤È¤â¤Ë½éÂÎ¸³¡ª¤â¤Ï¤ä¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¡×¤È¤·¤«É½¸½¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡¡4¾¦ÉÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥É¡¼¥à¾õ¤ÎÍÆ´ï¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ä¾·Â7Ñ¡¢¹â¤µ2ÑÄø¤ÎÊªÂÎ¤Ï¡¢»Ø¤Ç¡Ö¤°¤Ë¤Ã¡×¤È·Ú¤¯²¡¤·¤¿¤À¤±¤ÇÀ×¤¬»Ä¤ë¤Û¤É¤Ë½À¤é¤«¤¯¡¢À¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÆÎÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¡¢¤ªÌ£¤Ï¡Ä
¡Ö¥ß¥¹¥É¡¦¤â¤Á¤â¤Á½À¤é¤«2ÂçµðÆ¬¡×¡Ê¾¡¼ê¤ËÌ¿Ì¾¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë½À¤é¤«¤¯¡¢¤«¤ÄÀ¸ÃÏ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Î¥³¥·¡¦¿¤Ó¤ä¡¢À¸ÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÇÏ¼¯¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¡×¤È¤·¤«·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¿©´¶¤À¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×3¼ï¤ÎÃÇÌÌ¡£¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤¬ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡¢À¸ÃÏ¤¬¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¤ª¤½¤é¤¯±ö¤À¤±¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌß¾õ¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¡¢¡Ö¤¢¤º¤¡×¤¬¡Ö¤¢¤º¤»ÅÍÍ¡×¡¢¡Ö¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¡×¤¬¡Ö¤ï¤é¤Ó¤â¤Á»ÅÍÍ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À½Â¤²áÄø¤ÇÁêÅö¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¤À¤±¶ËÃ¼¤Ë¿©¤Ù¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂçËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¥É¡¼¥à¾õ¤ÎÍÆ´ï¤Ë¼ý¤á¤Æ¡Ä¡Ä¥È¥ó¥°¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤ò°·¤¦¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Îµ¤¶ìÏ«¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤È¸«¤¿¡£
Å¹Æâ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÏÊ£¿ô¡¦½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ê¤É¤Û¤«¤ÎÄêÈÖ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò¡¢¹â³ÎÎ¨¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×ÉÊÀÚ¤ì¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤â²¿¤é¤«¤ÎÃíÊ¸¤ò¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢1»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬¥¹¥«¥¹¥«¡¢¤È¤¤¤¦ÈËÀ¹¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÏÃÂêÀ¤À¤±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¶¯¤ß¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ä¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¶È³¦¡¦¶¥Áè¤ÎÂçº®Àï¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥ß¥¹¥É¡Ö¿·¾¦ÉÊÂç¹ÔÎó¡×¤ÎÎò»Ë
2024Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ömisdo meets GODIVA¡×¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤Û¤ÜÅÓÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯¿·¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²áµî¤Ë¤Ï¡ÖµÀ±àÄÔÍø¡×¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬¡¢È¯Çä¤È¤È¤â¤ËÇúÈ¯Åª¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢º£¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤â2003Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÇä¤ì¤¹¤®¤Ë¤è¤ëÉÊÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Íµ¤¤ÇÉÊÇö¡×¡Ö´õ¾¯²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Î½¸µÒ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é¤ª¼ê¤ÎÊª¡¦¤ª²È·Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¿·¾¦ÉÊ¤ÏÇ¯¤Ë²¿ÅÙ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ô¥¶¤Ê¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ê¤é²ÆµÙ¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¡ÊÆÃÊÌ¤ÊÆü¡Ë¤¬·«¤êÊÖ¤·Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¡Ö¥±¡×¡ÊÉáÄÌ¤ÎÆü¡Ë¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÍê¤ó¤ÀÆü¤ò¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤éÂ¾¤Î¥Ï¥ì¼ûÍ×¾¦ÉÊ¤è¤êµ¤·Ú¤Ê²Á³Ê¤ÇÍê¤á¤ë¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡£¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡Ö½÷ÀµÒ¤Ï¿·¾¦ÉÊ¹¥¤ß¡×¡ÖÃËÀµÒ¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¹¥¤ß¡×¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢³ÆÅ¹¤´¤È¤Ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ö40¼ïÎàÄøÅÙ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹ÈÏ°Ï¤ÊÇ¯Âå¡¦À¤Âå¤Î¹¥¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÈÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÍê¤à¿Í¡¹¤âÂ¿¤¯¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤À¤±¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤À¤È¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¿·¾¦ÉÊÌÜÅö¤Æ¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¡×¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¬¥ä¥¬¥ä¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÃíÊ¸¤Ï½½¿ô¸Ä¡¦»ý¤Áµ¢¤êÈ¢¤Ï2¤ÄÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡ÖÏÃÂê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÉý¹¤¤µÒÁØ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¶¯¤¤¡×¤³¤ì¤¬¡¢ÍèÅ¹µÒ¤ËÂ¿ÎÌÃíÊ¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¥É¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎËâË¡¤À¡£
Í¾¤ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡£¼Ì¿¿º¸¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥Á¥å¥í¥¹¡×¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÀ¸ÃÏ¤«¤éºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Í¾¤Ã¤¿¿©ºà¤âÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡ÊÎã¡§¥Ï¥Ë¡¼¥Á¥å¥í¡ÜÍ¾¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥Á¥å¥í¥¹¡×¤Ê¤É¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯Çä¤ê¤µ¤Ð¤¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ï¡¢Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÌ£¤â³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÍ¶Æ³¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¸ÜµÒ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¾ïÏ¢µÒ¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥¹¥É¤Î¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤´¤È¤Ë¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤«¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥ß¥¹¥É¡×°ì¿Í¾¡¤Á¡©
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä1¹æÅ¹¤Ë¤â¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤È¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä°Ê³°¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¥ó¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ê¤É¤¬ÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤â2014Ç¯¤«¤é¥ì¥¸²£¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÈÎÇä¡¢2024Ç¯¤«¤é¡Ö¤ªÅ¹¤ÇÍÈ¤²¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï¤³¤³6Ç¯¤Ç5³ä°Ê¾å¤âÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¡¢¥ß¥¹¥É¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¤±¤À¡£
¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ÌæÊÌ¶õ¹Á¾å¶õ¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¤ªÅ¹¤òÆüËÜ¥Ê¥¤¥º¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö´Å¤¤¡¦Âç¤¤¤¡×¥â¥Î¤¬Â¿¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¡¦¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò³«È¯¡¢ÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤«¤é¸¢Íø¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Ç³«È¯¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂåÉ½Åª¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¡Ö¤ªÌß¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¡×¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¥Ê¥¤¥º¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¿êÂà¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢À¤³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥À¥ó¥¥ó¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö´Å¤¤¡¦Âç¤¤¤¡×¥É¡¼¥Ê¥Ä°Ê³°¤Î¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¤ò³È½¼¡¢2019Ç¯¤Ë²°¹æ¤«¤é¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸½ºß¤Î²°¹æ¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¥ó¡×¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥À¥¹¥¥ó¤Î¸úÎ¨ÎÉ¤¤·Ð±Ä¤È¥¯¥ì¥ó¥ê¥Í¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö¥À¥ó¥¥ó¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ä¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î³ÈÂç¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥»¥Ö¥ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÁê¼ê¤Ë¤Ï¶ìÀï¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡É¼«ÌÇ¡É¤â¡©
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ìÊý¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×Áê¼ê¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢°Â²Á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Î¥»¥Ã¥ÈÇã¤¤¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸ÜµÒ¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶¥Áè¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï2017Ç¯¤ËÅ±Âà¡£Æ±¼Ò¤Ï2024Ç¯¤«¤é¡¢µÞÂ®ÎäÅà¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÅ¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¦¼Á¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤ÆÄêÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥ì¥¸²£¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤À¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÏÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö100±ß¥»¡¼¥ë¡×Ï¢È¯¤Ç¸ÜµÒ¤ò°Ï¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼ý±×°²½¤Ç4Ç¯Ï¢Â³ÀÖ»ú¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¼«ÌÇ¡×¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¥ß¥¹¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥É¥´¥Ï¥ó¡×¡Ö¥ß¥¹¥É¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤Ê¤É¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î¸å¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥É¥´¥Ï¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÃ±²Á¸þ¾å¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä°ìËÜÂÂÇË¡¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ÇÀÖ»úÂÎ¼Á¤«¤éÃ¦µÑ¡£µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥«¥Õ¥§·¿¤ÎÅ¹ÊÞ²þÁõ¤Ç¡Öµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤Å¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÆÃ¼û¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¶ÈÀÓ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö¥É¡¼¥Ê¥ÄÀïÁè¡¦À¸¤»Ä¤ê¤Ø¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢¶öÁ³¤ä¹¬±¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢Å¬¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢Å¬¤·¤¿Å¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶¥ÁèÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤Á¤ÉÊÄÅ¹¤â¡¢Í×Ë¾¤ÇÉü³è¡¡¥ß¥¹¥É¤ÈÌ§ÌÌ¤Î¿¼¤¹¤®¤ë´Ø·¸
1¹æÅ¹¤ò¼¨¤¹´ÇÈÄ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
1¹æÅ¹¤Ç¤·¤«Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡Ä¡ÄÉ®¼Ô¤Ï¡¢1971Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿1¹æÅ¹¡ÖÌ§ÌÌ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼Ì§ÌÌÅ¹¡×¤Î°ì³Ñ¤Ë³«¶È¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö1»þ´Ö4000¸Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Çä¤ì¹Ô¤¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢2001Ç¯¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¡×ÊÄÅ¹¤È¤È¤â¤ËÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¸µ¤Î½ðÌ¾±¿Æ°¤äÃ²´ê½ñ¤Ê¤É¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢À×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¤Î1³¬¤ËÆþµï¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇºÆ³«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤À¤±¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥í¥´¤äÁÏ¶ÈÅö½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÊÆâÁõ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÆ¸½¡£ÆÈÆÃ¤Ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤â¡¢LED¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢·Á¾õ¤À¤±Éü¸µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1¹æÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹·Ç¼¨¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¡¢³«Å¹Åö»þ¤ÎµÇ°¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
1¹æÅ¹¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤ÏÂç¿Íµ¤
¤½¤ó¤ÊÌ§ÌÌ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡×¤Ï¡Ä¡ÄÄ«9»þ¤Î³«Å¹¤Ë20¿Í¤Û¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢9»þ12Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê´°Çä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅ¹¤À¤±¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥É¥¥¡×¤Ê¤É¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö11»þ¤Ë¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¿ô½½Ç¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤È»×¤·¤Êý¤â¤ª¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃåÀÊ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬º¹¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬ÀÊ¤Þ¤Ç²ñ·×¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÊý¤â¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥ß¥¹¥É¤Î55Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë