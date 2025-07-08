¡Ú£Æ£ÃÅìµþ¡Ûµ×ÊÝ·ú±ÑÄ¶¤¨¡¡¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯£±£¶ºÐ£°Æü¡¦ËÌ¸¶Ëê¤È¥×¥í·ÀÌó¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£··î£·Æü£·»þ£·Ê¬È¯É½¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·£·¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±¤Î£Æ£ÃÅìµþ¤Ï£·Æü¡¢£±£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£Í£ÆËÌ¸¶Ëê¡Ê¤Þ¤¡Ë¤È¥×¥í·ÀÌó¤·¤¿¤È¡¢Åìµþ¡¦¾®Ê¿»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ËÜ¿ÍÆ±ÀÊ²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£²·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë£²¼ïÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢£³·î£±Æü¤Ë£Ê£±ºÇÇ¯¾¯¤Î£±£µºÐ£·¤«·î£²£²Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¶ºÐ£°Æü¤Ç¤Î¥×¥í·ÀÌó¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë£±£¶ºÐ£´¤«·î£²£¸Æü¤Ç·ÀÌó¤·¤¿£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤ÏÎáÏÂ£·Ç¯£··î£·Æü¤Î¸áÁ°£·»þ£·Ê¬¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï£·£·¤È¡¢£·¤¬£·¤Ä¤âÊÂ¤Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê·ÀÌóÈ¯É½²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¥×¥í·ÀÌóÄù·ë¡£ËÌ¸¶¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£µ£³¡×¤«¤é¡¢£··î£·Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö£·£·¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝÄ¶¤¨¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¥×¥í¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë£Ê£±ºÇÇ¯¾¯¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸±¦¤Î¥¥Ã¥¯¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï¹¶·â¤Ç°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£ÆÀÅÀÎÏ¡¢¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿ô»ú¡É¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌîË¾¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅìµþ¤Ç£Ê£±¥ê¡¼¥°¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ£×ÇÕ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²¤½££Ã£Ì½Ð¾ì¤ä¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¥×¥í·ÀÌó¤ò¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡Ö¤³¤³¤Ç´ª°ã¤¤¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¶â¤ÎÍñ¤Î°éÀ®¤Ë£Æ£ÃÅìµþ¤ÎÀî´ß¼¢Ìé¼ÒÄ¹¤â¸å²¡¤·¡£¾Íè¤Î³¤³°Ä©Àï´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡£±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£¶£¶¥¥í¤ÈÆùÂÎÅª¤Ë¤ÏÀ®Ä¹²áÄø¡£ËÌ¸¶¤Ï¤ª¼êËÜ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡Ë¤òµó¤²¡ÖÂÎ¤ÎÌÌ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡¡Âç¤¤ÊÌ´¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¼è¤ê¤ËÁ´ÎÏ¡£¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ê°é¤Á¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Åìµþ¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê´ä¸¶¡¡Àµ¹¬¡Ë
¡¡¡þÇ¯¾¯¥×¥í·ÀÌó¥á¥â¡¡£Æ£ÃÅìµþ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ï£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Î£±£¶ºÐ£´¤«·î£²£¸Æü¡£¹â¹»Ç¯Âå¤Î¥×¥í·ÀÌó¤Ï¡¢µ×ÊÝ¡¢£Í£ÆÊ¿ÀîÎç¡ÊÅö»þ£±£·ºÐ¡¢¸½¡¦Åìµþ£Ö¡Ë¡¢£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊÅö»þ£±£¶ºÐ¡¢¸½¡¦²¬»³¡Ë¤¬¤¤¤ë¡££Ê¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¡¢£±£¶ºÐ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï£Æ£×¿¹ËÜµ®¹¬¡ÊÅö»þ¡¦Åìµþ£Ö¡¢£±£¶ºÐ£°Æü¡Ë¡¢£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£ÃÂçºå¡¢£±£¶ºÐ£¹¤«·î¡Ë¡¢£Æ£×³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡ÊÅö»þ¡¦£ÃÂçºå¡¢£±£¶ºÐ£°Æü¡Ë¡¢£Æ£×±§º´Èþµ®»Ë¡Ê£ÇÂçºå¡¢£±£¶ºÐ£¸¤«·î¡Ë¤é¡£
¡¡¢¡¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£±¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢£²£°£²£²Ç¯£±·î£±£±Æü¸áÁ°£±£±»þ£±£±Ê¬¡¢¸½ºß½êÂ°¤¹¤ëÎë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¡Ê¸½¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâºÇÂ¿£¹£´¾¡¤ò¸Ø¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê£·£¸¡Ë¤Ï¡Ö£³¡×¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤ËÆ´¤ì¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤â¡Ö²¶¤ÏºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Î£³¥Û¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ËÌ¸¶¡¡Ëê¡Ê¤¤¿¤Ï¤é¡¦¤Þ¤¡Ë
¢§À¸¤Þ¤ì¤È¥µ¥¤¥º¡¡£²£°£°£¹Ç¯£··î£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£¶£¶¥¥í
¢§²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡¡¾®³Ø£´Ç¯¤«¤é£Æ£ÃÅìµþ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¡££Æ£ÃÅìµþ£Õ¡½£±£µ¤à¤µ¤·¡¢£²£µÇ¯¤«¤é£Æ£ÃÅìµþ£Õ¡½£±£¸
¢§£Ê£±ºÇÇ¯¾¯½Ð¾ì¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë£²¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢£³·î£±Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤Ç£±£µºÐ£·¤«·î£²£²Æü¤Î£Ê£±ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Ç½Ð¾ì¡£¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£·»î¹çÌµÆÀÅÀ
¢§ÂåÉ½Îò¡¡£Õ¡½£±£µ¡¢£±£·ÆüËÜÂåÉ½
¢§Æ´¤ì¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½£Í£Æ¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë¡£¡Ö¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡×
¢§ÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¡¡¸¬µõ¡£´¶¼Õ¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡×