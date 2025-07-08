µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¼ó°Ìºå¿À¤È£¸º¹¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£·Æü¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤òÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ºß£³°Ì¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Îºå¿À¤È£¸¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤¬¤é¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤±¤Éºå¿À¤Ë²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬»Ø´ø´±¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È¡ÈÍ½¹ð¡É¤·¡¢°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¶¤¬°úÂà¤·¤¿Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±£¹Ç¯¡££··î¤Ë£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±£°¡¦£µº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢£°¡¦£µº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¤µ¤ì¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£º£¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À³Ú¤À¤È»×¤¦¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡£¸Æü¡¦ÃæÆüÀï¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤òºÆ¾º³Ê¤µ¤»¡¢Á°¥«¡¼¥É¹Åç£³Ï¢Àï¤ÇÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¡ÈÉüµ¢¡É¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÌÔÄÉ¤¹¤ë¡£