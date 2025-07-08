ºØÆ£¹©¡ÖÄ²³è¤ÇÂÎ½¤¬Ìµ½¤Ë¡×¢ª¿Í¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÇÂÎÄ´¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ëÆÃµ»¤ò½¬ÆÀ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿·¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¶¦±é¤¹¤ë±ÊÈøÍ®Çµ¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤é¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºØÆ£¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÆÃµ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¡Ä¤¹¤ÍÌÓÃ¦ÌÓ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¿¼ß·Ã¤ºÈ
¡¡ËÜºî¤Î¡Ö¤µ¤é¤ï¤ì¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºØÆ£¤Ï¡Ö¿Í¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÂÎÄ´¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÆâÅÄ¤¬µÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼ã´³°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¸¤ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦Ãæ¡¢ºØÆ£¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È±ü¤Ë¤¢¤ëÈùÀ¸Êª¤ÎÀ¤³¦¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ä²³è¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ½¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌµ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¤¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîºÚ¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤«¡£¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ë¿´¤ä¤µ¤·¤¥Þ¥Ì¥±¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡¦¿·¾±À¯½¡¡¢±ÊÈø¤¬±é¤¸¤ëµ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¼·À¥ÑÛ¤Î¡È¥Ë¥»ÉãÌ¼¡É¤¬¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Ê¤¬¤éÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡õÆ¨Ë´·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿´Ú¹ñÍ¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ASTORY¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¡Ä¤¹¤ÍÌÓÃ¦ÌÓ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¿¼ß·Ã¤ºÈ
¡¡ËÜºî¤Î¡Ö¤µ¤é¤ï¤ì¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºØÆ£¤Ï¡Ö¿Í¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÂÎÄ´¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¤¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîºÚ¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤«¡£¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ë¿´¤ä¤µ¤·¤¥Þ¥Ì¥±¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡¦¿·¾±À¯½¡¡¢±ÊÈø¤¬±é¤¸¤ëµ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¼·À¥ÑÛ¤Î¡È¥Ë¥»ÉãÌ¼¡É¤¬¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Ê¤¬¤éÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡õÆ¨Ë´·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿´Ú¹ñÍ¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ASTORY¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡£