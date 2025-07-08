Snow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢Ã¦ÌÓ¹ðÇò¤Ç¡ÉÈþ¤¹¤Í¡É½é½Ð¤·¡¡Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤Ç·è°Õ¡Ö¤¹¤ÍÌÓÇ»¤¯¤Í¡©¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿·¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¶¦±é¤¹¤ëºØÆ£¹©¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤é¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿¼ß·¤¬½é½Ð¤·¤À¤È¤¤¤¦¼«¤é¤ÎÈëÌ©¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¡Ä¤¹¤ÍÌÓÃ¦ÌÓ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¿¼ß·Ã¤ºÈ
¡¡ËÜºî¤Î¡Ö¤µ¤é¤ï¤ì¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ß·¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¥¨¥´¥µ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤¹¤ÍÌÓÇ»¤¯¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆSNS¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤ä¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤¹¤ÍÌÓ¤òÃ¦ÌÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯Ãæ¡¢¿¼ß·¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬½é½Ð¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¤é¤Î¡ÉÈþ¤¹¤Í¡É¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÈäÏª¡£ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ç¥ì¥¿¥Ã¥Á¤À¤±¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºØÆ£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¤¹¤ÍÌÓ¡Ë¿ä¾©ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¿¼ß·¤â»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡ÖËÍ¤âÀ¸¤ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤¹¤ÍÌÓ¤Ï¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢°ì±þ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ë¿´¤ä¤µ¤·¤¥Þ¥Ì¥±¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡¦¿·¾±À¯½¡¡¢±ÊÈø¤¬±é¤¸¤ëµ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¼·À¥ÑÛ¤Î¡È¥Ë¥»ÉãÌ¼¡É¤¬¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Ê¤¬¤éÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡õÆ¨Ë´·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿´Ú¹ñÍ¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ASTORY¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¡Ä¤¹¤ÍÌÓÃ¦ÌÓ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¿¼ß·Ã¤ºÈ
¡¡ËÜºî¤Î¡Ö¤µ¤é¤ï¤ì¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ß·¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¥¨¥´¥µ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤¹¤ÍÌÓÇ»¤¯¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆSNS¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤ä¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤¹¤ÍÌÓ¤òÃ¦ÌÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºØÆ£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¤¹¤ÍÌÓ¡Ë¿ä¾©ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¿¼ß·¤â»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡ÖËÍ¤âÀ¸¤ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤¹¤ÍÌÓ¤Ï¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢°ì±þ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ë¿´¤ä¤µ¤·¤¥Þ¥Ì¥±¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡¦¿·¾±À¯½¡¡¢±ÊÈø¤¬±é¤¸¤ëµ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¼·À¥ÑÛ¤Î¡È¥Ë¥»ÉãÌ¼¡É¤¬¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Ê¤¬¤éÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡õÆ¨Ë´·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿´Ú¹ñÍ¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ASTORY¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡£