¡Ú¶¥ÎØ¥³¥é¥à¡Û¥Ð¥ó¥¯Æâ¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¡¿¿²Æ¤ÏÆüÃæ¤Î³«ºÅ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï
¡¡Ã»¤«¤Ã¤¿Çß±«¤âÌÀ¤±¤Æ²ÆËÜÈÖ¡£³ÆÃÏ¤ÇÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÎÄ´¤À¡£
¡¡6Æü¤Î¾®¾¾ÅçµÇ°ºÇ½ªÆü¡£¾®Àî¾æÂÀ¡ÊÆÁÅç¡Ë¡¢ÈøÊýÍ´¿Î¡Ê´ôÉì¡Ë¡¢ÎëÌÚ·°¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅöÆü·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£µ¤²¹¤¬35ÅÙ¤Ê¤é¡¢¤¹¤êÈ¾õ¤Î¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ï50ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¯¤é¶þ¶¯¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²á¹ó²á¤®¤ë¾ò·ï¤À¡£
¡¡¶ËÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é2ÉôÀ©¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿²Æ¤Î¶¥ÎØ¤âÆüÃæ¤Î³«ºÅ¤Ï¶ËÎÏÈò¤±¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Î3ÉôÀ©¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÆüÄøÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Áª¼ê´Ö¤Ç¤Ïðô¡Ê¤±¤¤¡ËÉôÆ°Ì®¡¢ÀÅÌ®¤òÄ¾ÀÜÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ó¤«¤±¼°¤ÎÉ¹Ç¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Î¤¦¡Ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍÃÊ¤Ï3000±ßÁ°¸å¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¡¢º¸±¦Ê¬Î¥·¿¤Ê¤É¤Î¿·À½ÉÊ¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸¡¼Ö¾ìÆâ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ½É¹µ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÇ³ÎÁÈñ¤â¤«¤«¤é¤º¡¢°¦ÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÂðÍµÉð¤â¡Ö3Ç¯Á°¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²Æ¾ì¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ¿Í¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔ¸þ¤¤Ê·Á¾õ¤Ç¤â¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£40Ç¯Á°¡¢¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Î²Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤À¤±Âçµ¬ÌÏ¤Ê±¿±ÄÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£ÃÏµå¡ÈÊ¨Æ²½¡É¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆÌ¤Íè±Ê¹å¡Ê¤¨¤¤¤´¤¦¡Ë¡¢¶¥ÎØ¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£¡Ê²¬ÅÄ¡¡¸÷¹¡Ë