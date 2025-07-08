ÊÆ¡¢¥·¥ê¥¢ÁÈ¿¥¤Î¥Æ¥í²ò½ü¡¡»ÃÄêÀ¯ÉÜ¼çÆ³¡¢Éü¶½»Ù±ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï7Æü¡¢¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë²á·ãÇÉ¡Ö¥·¥ê¥¢²òÊüµ¡¹½¡ÊHTS¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥»ØÄê¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£8ÆüÉÕ¤Î´±Êó¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¡£»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÅý¼£¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÆâÀï¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±çºö¤Î°ì´Ä¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº£·î1Æü¡¢ÂÐ¥·¥ê¥¢À©ºÛ¤ò½ªÎ»¡£¥·¥ê¥¢¤Î¥Æ¥í»Ù±ç¹ñ²È»ØÄê¸«Ä¾¤·¤ä¡¢¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤ÎÆÃÊÌ»ØÄê¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î²ò½ü¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HTS¤Ï¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¥¢¥ë¥«¥¤¥À·Ï¤Î¡Ö¥Ì¥¹¥éÀïÀþ¡×¤¬Á°¿È¤Ç¡¢¥¢¥µ¥ÉµìÀ¯¸¢·³¤Ê¤É¤È¹¶ËÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ì¥¹¥éÀïÀþ¤ò2012Ç¯¤Ë³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£