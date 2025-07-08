¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G2Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡¡½éÆü¡Û12R¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡Á°¸¡¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¥¿¥¤¤òÁÇÄ¾¤Ë¿®Íê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè7²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯Âç²ñÇÆ¼Ô¡¦ÆÇÅçÀ¿¤Î·ç¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢½éÆü12R¥É¥ê¡¼¥àÀï1¹æÄú¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬µþÅÔÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê41¡Ë¡£ÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÇÀä¹¥ÏÈÀï¡£¤Þ¤º¤Ï¥¤¥óÆ¨Áö¤È¤¤¤¦ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢³Î¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò²Ô¤®¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¿·Ç³ÎÁ¤Ë¤è¤ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢ÇÏ¾ì¤ÈÊö¤Ï6ÉÃ69¤È¤¤¤¦Á°¸¡¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡Ê¥É¥ê¡¼¥àÀïÁÈ°Ê³°¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¤â¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÏÈÈÖ¤ÇÊ¬¤Î¤¢¤ëÇÏ¾ì¤òËÜÌ¿»ë¡£Áö¤ê´·¤ì¤¿ÃÏ¸µ¥¤¥óÀï¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ³«ËëÆü¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤ÏÊö¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤âÉ¾È½¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹¥¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡£ÃÓÅÄ¤Ï¤Þ¤ºÊö¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡£»³¸ý¤ÏÊö¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤â¡£
¡¡¡ã1¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¿·Ç³ÎÁ2²óÌÜ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï°ì½ï¤«¤Ê¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥Ú¥é¤Ï¤Þ¤ÀÂç¤Þ¤«¤Ë¤·¤«Ã¡¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã2¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¿·¥Ú¥é¤Ê¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ú¥é¤òÃ¡¤¯¡£Êö·¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ã3¡äÊöÎµÂÀ¡¡½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤Ó·¿¤Ã¤Ý¤¤¡£¸å¿¤Ó¡£½ÐÂ¤Ï½Å¤¿¤¯¤ÆÊ¬¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢ÁÇÀ¤¬¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä»³¸ý¹ä¡¡Â¹ç¤ï¤»¤Ç¿¤Ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ô»ú°Ê¾å¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã5¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¯¤³¤·¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ÆÃ·±¤Ï²¿¤â¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Ú¥é¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã6¡äº´Æ£Íã¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¯¤³¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É°Õ³°¤Èµ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¼è¤ê½ü¤±¤¿¡£