¥²ー¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡Ö¥²ー¥à¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ç¤â ¢ª É×¤Î¡Ø¤¢¤ë¼ÁÌä¡Ù¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦
¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë»Ò¤É¤â¤Ï¥²ー¥à¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ë¤«¡¢Çº¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¡¦S¤¬Â©»Ò¤Ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤ÊÊÖÅú¤¬¡£
¥²ー¥à¹¥¤¤ÎÂ©»Ò
¿¦¶È¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂ©»Ò¤¬¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¿ÊÏ©¤Ê¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥È¥³¥í¤Æ¤ó
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§RIE.K
¹ñÊ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¤ÏOL¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÉã¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ËÅ¾¿¦¡£»Å»öÊÁÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤¢¤ê¡×¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸ÃÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Î¥º§¡£²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¥Ðー¡¦ÊÛÅö²°¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦½Î¹Ö»Õ¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤¢¤ê¡£Â¿ºÌ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÚÃÏ¡¢¿¦¾ì¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê&¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¡¢¥³¥é¥à¤Ë¤¹¤ëÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¤Ë»ê¤ë¡£