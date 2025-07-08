ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥µ¥ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡µÜºê¡¦¹¬Åç¤¬½Ð»º¥·¡¼¥º¥ó
¡¡ÌîÀ¸¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤¬Ìó90É¤À¸Â©¤·¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜºê¸©¶ú´Ö»Ô¤ÎÌµ¿ÍÅç¡¦¹¬Åç¤¬¡¢¥µ¥ë¤Î½Ð»º¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¥µ¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ´ä¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À¤ê¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥µ¥ë¤¿¤Á¤Î¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÇÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÂçÌîÀ¸Æ°Êª¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ¿¦°÷ÎëÂ¼¿òÊ¸¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡ÖÀ¸¸å1¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£Â¾¤Î¥µ¥ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹¬Åç¤Ï¡¢µþÅÔÂç¤¬1948Ç¯¤ËÄ´ºº¤ò»Ï¤á¡ÖÆüËÜ¤ÎÎîÄ¹Îà³ØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶ú´Ö»Ô¤ÎÀÐÇÈ³¤´ß¤Î²¹çÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢ÅÏ¤·Á¥¤Ç5Ê¬¤Û¤É¡£