°ÂÇÜ»á½Æ·â3Ç¯¡¢10·î¤Ë½é¸øÈ½¡¡Èï¹ð¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¡Öº¨¤ß¡×
¡¡2022Ç¯¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ÆàÎÉ»Ô¤Ç»²±¡Áª¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¤«¤é8Æü¤Ç3Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Â¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï10·î28Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ï22Ç¯7·î8Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤íÈ¯À¸¡£3Ç¯¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó»²±¡Áª¤ò·Þ¤¨¤¿¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ïº£Ç¯¤â¸¥²ÖÂæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Áªµó¥«¡¼¤¬ÄÌ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤Î¶¶ø¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¶µÃÄ¤Î¹â³Û¸¥¶âÌäÂê¤¬²þ¤á¤Æ¼Ò²ñÌäÂê²½¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï²ò»¶Ì¿Îá·èÄê¤¬½Ð¤¿¡£¶µÃÄ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£