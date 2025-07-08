£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£³£±¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°7Æü¡ÊNY»þ´Ö14:16¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:16¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44297.51¡Ê-531.02¡¡-1.18%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡20396.61¡Ê-204.49¡¡-0.99%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39620¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+80¡¡+0.20%¡Ë
²¤½£³ô¼°7Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8806.53¡Ê-16.38¡¡-0.19%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24073.67¡Ê+286.22¡¡+1.20%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7723.47¡Ê+27.20¡¡+0.35%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.893¡Ê+0.013¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.391¡Ê+0.046¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.931¡Ê+0.069¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.354¡Ê+0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.643¡Ê+0.036¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.586¡Ê+0.032¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.408¡Ê+0.054¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.183¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.455¡Ê+0.025¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.31¡Ê+0.31¡¡+0.46%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3339.80¡Ê-3.10¡¡-0.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á108042.94¡Ê-665.86¡¡-0.61%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á15793717¡Ê-97335¡¡-0.62%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44297.51¡Ê-531.02¡¡-1.18%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡20396.61¡Ê-204.49¡¡-0.99%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39620¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+80¡¡+0.20%¡Ë
²¤½£³ô¼°7Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8806.53¡Ê-16.38¡¡-0.19%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24073.67¡Ê+286.22¡¡+1.20%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7723.47¡Ê+27.20¡¡+0.35%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.893¡Ê+0.013¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.391¡Ê+0.046¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.931¡Ê+0.069¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.354¡Ê+0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.643¡Ê+0.036¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.586¡Ê+0.032¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.408¡Ê+0.054¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.183¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.455¡Ê+0.025¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.31¡Ê+0.31¡¡+0.46%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3339.80¡Ê-3.10¡¡-0.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á108042.94¡Ê-665.86¡¡-0.61%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á15793717¡Ê-97335¡¡-0.62%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì