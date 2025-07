¥á¥Ã¥·¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤«¤é¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë³ÍÆÀ¤«¡¡ËÜ¿Í¤â°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤­

インテル・マイアミが、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表MFロドリゴ・デ・パウルの獲得に動いているという。7日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。報道によると、メジャーリーグ・サッカー(MLS)のインテル・マイアミは、デ・パウル獲得に向けてアトレティコ・マドリードと交渉を開始したとのこと。また、同選手もインテル・マイアミへの移籍に前向きだという。

