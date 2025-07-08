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Fire HD¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤äKindle Paperwhite¤Ê¤É¡¢Ä¶ÄêÈÖ¤ÎAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¿¿ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
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Amazon Fire HD 8 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È - »ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê£¸¥¤¥ó¥Á¡¢³°½ÐÀè¤ÇÆ°²è¤â¥Þ¥ó¥¬¤â - 64GB ¥Ö¥é¥Ã¥¯
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Amazon Fire TV Stick 4K Max(¥Þ¥Ã¥¯¥¹) | Fire TV Stick»Ë¾åºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
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Echo Dot (¥¨¥³¡¼¥É¥Ã¥È) Âè5À¤Âå - Alexa¡¢¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡Ã¥Á¥ã¥³¡¼¥ë
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iPhone 15 Pro Max 512GB
iPhone 15 Pro Max 512GB ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à SIM¥Õ¥ê¡¼ 5GÂÐ±þ
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Apple Watch Series 10(GPS¥â¥Ç¥ë)- 42mm¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - S/M - Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤ÎÄÌÃÎ¡¢¹âÂ®¤Ê½¼ÅÅ¡¢SuicaÂÐ±þ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á
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Eufy Security SoloCam S220¡Ê²°³°ÍÑËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ë
Anker Eufy Security SoloCam S220¡Ê²°³°ÍÑËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ë¡Ú ¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ/¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥«¥á¥é/¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é/´Æ»ë¥«¥á¥é / 2K²è¼Á / ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ / 2.4GHz Wi-Fi / IP67 / 8GB¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ / ÄÉ²ÃÎÁ¶âÉÔÍ× ¡Û
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POCO Pad ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
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Microsoft 365 Personal AIµ¡Ç½ÅëºÜ 1Ç¯ÈÇ
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¡ÚAdobe¸ø¼°¡ÛAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È for Acrobat¡ÊºÇ¿·À¸À®AI²ñÏÃ·¿¥Ä¡¼¥ë¡Ë| AcrobatÌµÎÁÈÇ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½ | 12¥õ·î | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¡¼¥ÉÈÇ | Win/Mac/iPad/¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê
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»³ºê¼Â¶È(Yamazaki) ¡Ú ÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡¦ÌÚ¥Í¥¸ ÉÕÂ° ¡Û ¥¦¥©¡¼¥ë ¥È¥¤¥ì¥Ý¥Ã¥È & ¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ÌóW20.5XD12.2XH24cm ¥¿¥ï¡¼ ¥Õ¥é¥Ã¥×¼° ¾®Êª¼ýÇ¼ ¥´¥ßÈ¢ 5430
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