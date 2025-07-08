¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¡11ÅÙÌÜ¤Îµå±ãÁª½Ð¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï5¿Í¤¬Áª½Ð
¡¡37ºÐ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏMLB¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¤Ç11ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¡£Á°Ç¯¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾Þ¤À¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Â¦¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤¬Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤«¤é5¿Í¤¬Áª½Ð¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï5¿Í°Ê¾å¤¬6²óÏ¢Â³¡Ê20Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¡Ë¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï1949¡Á54Ç¯¤ËÊÂ¤Ö71Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£