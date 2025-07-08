ËõÃã¹¥¤¤ÏÉ¬¸«¡ªµª¤ÎÁ±¤ÎÌ¾Êª¥Ð¥Ð¥í¥¢¡õ¤¢¤ó¤ß¤Ä¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿♡
¤«¤Ä¤Æ¿À³Úºä¤Î³¹¤ËÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÅÌ£½è¡Öµª¤ÎÁ±¡×¡£Ì¾Êª¡¦ËõÃã¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ä¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Êµª¤ÎÁ±¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÌ£¤È¶õ´Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤ÎºÆ¥ªー¥×¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÅ¹Æâ¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¡È¤¢¤ó¤³¡É¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢µ²±¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤ÎÌ£¤Ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ì¾Êª¡ÖËõÃã¥Ð¥Ð¥í¥¢¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿
¥¤ー¥È¥¤¥ó ²Á³Ê:1,000±ß(ÀÇ¹þ)/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È ²Á³Ê:900±ß(ÀÇ¹þ)
¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ëËõÃã¤ÎË§¤·¤µ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¡£¡Öµª¤ÎÁ±¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎËõÃã¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÀèÂå½÷¾¡¦ÉÚÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤Î°ïÉÊ¤Ï¡¢TV¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òµ¡¤ËÁ´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¥ªー¥×¥ó¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥ì¥·¥Ô¤Èµ»¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ì»®¤Ë♡
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
µí³Ñ¤Ç¡ÈÁ´½¸Ãæ¡É¤Î²Æ¢öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¥³¥é¥Ü¤Ç¿ä¤·³è¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦
¶Ë¾å¤Î¡È¤¢¤ó¤³¡É¤¬Ì¥¤»¤ë´ÅÌ£¤ÎÀ¤³¦
¡Ö¤¢¤ó¤³ ¤¤¤Î¤Á¡×¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢ËèÆüÅ¹Æâ¤Ç»Å¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Èµª¤ÎÁ±¤Î¤¢¤ó¤³¡É¡£Ã°ÇÈÂçÇ¼¸À¤Î¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡¢½½¾¡¾®Æ¦¤Î¤³¤·¤¢¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀäÉÊ¡£
¥¤ー¥È¥¤¥ó ²Á³Ê:900±ß(ÀÇ¹þ)/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È ²Á³Ê:800±ß(ÀÇ¹þ)
¤«¤ó¤Æ¤ó¤È¹õÌª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ï¡¢´ÅÌ£¤Î·Ý½ÑÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Î¡ÖÇò¶Ì2¸ÄÁý¤·¡×¥«¥¹¥¿¥à¤â¡¢½Õ²Æ¥ì¥®¥å¥éー¥á¥Ë¥åー¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¢ö¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¿À³Úºä¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¿è¡É¤Ê¶õ´Ö
ºÆ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö²½¾ÑÉÊ¤µ¤ï¤ä¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¿À³Úºä¤ÎÌ¾½ê¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÃÏ¤Ë¡¢µª¤ÎÁ±¤ÎÃÈÎü¤¬¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞÃÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤ªºÂÉß¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¾å¼Á¤Ê´ÅÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¡£ÌÜ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î´ÅÌ£¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
´ÅÌ£¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢µ²±¤È¤³¤ì¤«¤é♡
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¡×¤È¡Ö¿Ê²½¤¹¤ëÁÛ¤¤¡×¡£µª¤ÎÁ±¤¬ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È´ÅÌ£ÂÎ¸³¡É¤Ç¤¹¡£¿À³Úºä¤Ç¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢ËõÃã¥Ð¥Ð¥í¥¢¤È¤¢¤ó¤ß¤Ä¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©♡¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¿·¤·¤¤´ÅÌ£¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£