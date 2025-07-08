Æü±Ñ°Ë¡¡À¯ÉÜ´Öµ¡´Ø¤ÎËÜÉô¤ò±ÑÆîÉô¤Ë³«Àß¡¡³«È¯Ãæ¤Î¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ê¤É
ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ê¤É¤òÃ´¤¦À¯ÉÜ´Öµ¡´Ø¤ÎËÜÉô¤¬7Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÉô¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÉô¥ì¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î3¤«¹ñ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ÎÀ¯ÉÜ´Öµ¡´Ø¡ÖGIGO¡×¤ÎËÜÉô¤Ç¡¢´ë¶È¤È¤Î·ÀÌó¤äÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£7Æü¤Î³«½ê¼°¤Ë¤ÏGIGO½éÂå¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¼óÀÊ¹ÔÀ¯´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿²¬¿¿¿Ã¡¦¸µËÉ±Ò¿³µÄ´±¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¹â´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½ºß¡¢»îºîµ¡¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤Ð3Ç¯°ÊÆâ¤Ë»î¸³Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎËÜÉô³«Àß¤Ë¤è¤ê¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤¬¤µ¤é¤ËËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£