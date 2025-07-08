¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡ÛASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡Ú2025¡Û
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢TUF Gaming¥·¥êー¥º¤Î23.8¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¡ÖVG249QM1A¡×¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ä¡¢ROG Strix¥·¥êー¥º¤Î27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¡ÖXG27ACS-W¡×¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛTUF Gaming 23.8¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖVG249QM1A¡×
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È270Hz¡Ê¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë23.8·¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¡ËFast IPS¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£1ms¡ÊGTG¡Ë¤Î±þÅú»þ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¡¢²èÌÌ¤«¤é¥¹¥ß¥¢¤È¥âー¥·¥ç¥ó¥Ö¥éー¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
¡¡¥²ー¥àÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤ÆGamePlusµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£²èÌÌ¾å¤Ë¾È½à¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢FPS¥²ー¥à¤Ê¤É¤ò¤è¤êÍÍø¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAimpoint¥âー¥É¡×¤ä¡¢²èÌÌ¾å¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥Þー¤òÉ½¼¨¤·¡¢RTS¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç·Ð²á»þ´Ö¤ò²èÌÌ¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¤¥Þー¥âー¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥âー¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛROG Strix 27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖXG27ACS-W¡×
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë27·¿HDR¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥×¥í¥²ー¥Þー¤ÈÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ASUS Fast IPS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë1ms¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£