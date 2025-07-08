¡È³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡ÉÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¡¡»ÔÄ¹¤ò¼Ç¤¤·½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¡¡¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤Ê¤É¤Ï¸¡»¡¤ËÄó½Ð¤Ø
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬7ÆüÌë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»ÔÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7ÆüÌë¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤ÏÂ´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½üÀÒ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤À¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ä¡ÖÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¢¡ÖºßÀÒ´ü´Ö¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Î3ÅÀ¤ò¡¢¾å¿½½ñ¤È¤È¤â¤Ë¸¡»¡¤ËÄó½Ð¤·¡¢¡ÖÁÜºº¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤ÏÃÏ¸¡¤Ë¾å¿½¤ò¤·¤¿¸å¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿¤éÂ®¤ä¤«¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸¡»¡¤Ø¤Î¾å¿½¤ò2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼Ç¤¸å¤Ï¡¢ºÆÅÙ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²ñ¸«¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿µÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ï¡¢º£¸å¡¢·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤Ï¤»¤º¡¢¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£