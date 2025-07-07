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¡¦Galaxy S25 Ultra 256GB SC-52F | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | NTT¥É¥³¥â
¡¦Samsung Galaxy S25 Ultra | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊAndroid ¥¹¥Þ¥Û¡Ë| au
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Galaxy S25 Ultra¤ÎÇØÌÌ
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[Galaxy S25 Ultra - SM-S938Q (Samsung)]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n40, n41, n66, n77, n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
[Galaxy S25 Ultra - SC-52F (docomo)]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n66, n77, n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
[Galaxy S25 Ultra - SCG32 (au)]
5G NR: n3, n28, n40, n41, n77, n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 3, 8, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
[Galaxy S25 Ultra - SM-S938Z (SoftBank)]
5G NR: n1, n3, n28, n41, n77, n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
S¥Ú¥ó¤òÆâÂ¢¡£¤¿¤À¤·¡¢S¥Ú¥ó¤ÏBluetooth¤ËÈóÂÐ±þ¤Ë
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2025-03-14
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2025-03-14
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB¡Ã¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à ¥°¥ì¡¼¡ÃGalaxy AIÂÐ±þ¡ÃSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û ËÜÂÎ Ã¼Ëö¡ÃFeliCaÂÐ±þ¡ÃSamsung½ãÀµ ¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ¡Ã6.9¥¤¥ó¥Á¡ÃIP68ËÉ¿åËÉ¿Ð¡ÃQuad HD+¡ÃÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 5,000mAh¡ÃSM-S938QZTFSJP
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2025-03-14
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