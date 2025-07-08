¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡Û¥¢¥íー¥ó¤ÎÉý140cmÅÅÆ°¾º¹ß¼°¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤¬¥»ー¥ë¤ËÅÐ¾ì¡Ú2025¡ÛLEDÉÕ¤L»ú¥¿¥¤¥×¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ
ÅÅÆ°¾º¹ß¼°¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥¢¥íー¥ó¤ÎÅÅÆ°¾º¹ß¼°¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢24¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¤ò2ÂæÃÖ¤¤¤Æ¤âÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë140¡ß60cm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡Ë¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Éý140cm L»ú·¿¥¿¥¤¥×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛÅÅÆ°¾º¹ß¼°¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¡¡ÌµÃÊ³¬¤Ç¤ÎÅÅÆ°¾º¹ß¼°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£¾×·â¤ä¤Ä¤Þ¤ê¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¾º¹ß¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£72cm¤«¤éºÇÂç120cm¤Þ¤Ç¾º¹ß¤Ç¤¡¢4¤Ä¤Î¹â¤µ¤òµ²±¤Ç¤¤ë¥á¥â¥êーµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛÅÅÆ°¾º¹ß¼°LED¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯L»ú
¡¡¥Ç¥¹¥¯Å·ÈÄ¤Î¥µ¥¤¥ÉÎ¾Â¦¤ËLED¤òÅëºÜ¡£ÅÀÌÇ¡¦¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É20¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¸÷¤ë¡ÊÃ±¿§¥«¥éー¤Ï9¿§¡Ë¡£ÌÀ¤ë¤µÄ´À°¤Ï10ÃÊ³¬¤ÇÇÉ¼ê¤Ë¸÷¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÌÀ¤ë¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¡ÇØÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìTypeA3²Õ½ê¡¦TypeC2²Õ½ê¤ÎUSB¥Ýー¥È¤òÀßÃÖ¡£¥±ー¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÄÌ¤»¤ëÇÛÀþ¹¦¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£