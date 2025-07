【Amazonプライムデー】 先行セール期間:7月8日0時~ 開催期間:7月11日0時~7月14日23時59分

スター・ウォーズ ブラックシリーズ ダース・ベーダー

Amazonにて開催中の「Amazonプライムデー」先行セールの対象商品にハズブロ(HASBRO)のフィギュア「スター・ウォーズ ブラックシリーズ」が追加された。

「スター・ウォーズ ブラックシリーズ」は、アクションフィギュアやビークル、ロールプレイ用アイテムなど、40年以上にわたるスター・ウォーズ ギャラクシーの世界観を再現したシリーズ。フィギュアは、スター・ウォーズのデザインが施されたウィンドウパッケージに入っており、そのまま飾ることもできる。

今回のセールでは、「ダース・ベーダー」や「アナキン・スカイウォーカー」、「スター ウォーズ ジェダイ:フォールン ・オーダー」など多数のフィギュアが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

スター・ウォーズ ブラックシリーズ ダース・ベーダー

「スター・ウォーズ:新たなる希望」を題材としたアクションフィギュア。映画を忠実に再現したプレミアムな装飾とデザインが施されており、ライトセーバーが付属する。全高15cm。

スター・ウォーズ ブラックシリーズ アナキン・スカイウォーカー

Disney +(ディズニープラス)の実写シリーズ「スター・ウォーズ:アソーカ」をモチーフにしたアクションフィギュア。頭部、腕、脚に複数の可動ポイントを備えているので、ダイナミックなポーズを取らせることができる。ライトセーバーが付属。全高は15cm。

スター・ウォーズ ブラックシリーズ スター ウォーズ ジェダイ:フォールン ・オーダー

ゲーム「スター・ウォーズ ジェダイ:フォールン・オーダー」を題材にしたアクションフィギュアセット。セカンド・シスターにはライトセーバー、カル・ケスティスにはダブルブレードのライトセーバー、パージ・トルーパーにはエレクトロハンマーのアクセサリーが付いている。

(C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) 2024 Hasbro. All Rights Reserved.

Star Wars products are produced by Hasbro under license from Lucasfilm Ltd. HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. (C)& TM Lucasfilm Ltd. (C)2025 Hasbro. All Rights Reserved.