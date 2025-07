【Amazonプライムデー】 先行セール期間:7月8日0時~ 開催期間:7月11日0時~7月14日23時59分

「マーベルレジェンド・シリーズ ゲームバース アイアンマン」

Amazonにて開催中の「Amazonプライムデー」先行セールの対象商品にハズブロのマーベルフィギュアが追加された。

今回のセールでは、「マーベルレジェンド・シリーズ」より「アイアンマン」や「レッドハルク」など多数のフィギュアが対象商品としてラインナップ。また12インチ(30cm)のアクションフィギュア「キャプテン・アメリカ」もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

マーベルレジェンド・シリーズ ゲームバース アイアンマン

マーベルを題材にしたゲーム「ミッドナイト・サンズ」に登場する「アイアンマン」を再現した6インチ (15cm) サイズの可動フィギュア。交換用の手のパーツなど、アクセサリー4個が付属する。

マーベルレジェンド・シリーズ レッドハルク キャプテン・アメリカ

マーベルスタジオの「キャプテン・アメリカ」に登場するレッドハルクを再現した9インチ(22cm)サイズのアクションフィギュア。20カ所を超える可動部位を備えている。交換用の頭部パーツを含む3個のアクセサリーが付属。

マーベルスタジオ キャプテン・アメリカ

12インチ(30cm)のビッグサイズ可動フィギュア。シールドのアクセサリーは、簡単に取り付け、取り外しができる。

Copyright 2023 MARVEL. Hasbro and all related terms are trademarks of Hasbro.

