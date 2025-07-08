¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡ÛWacom¤Î±Õ¥¿¥Ö¤ÈÈÄ¥¿¥Ö¤¬Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー Àè¹Ô¥»ー¥ë¡Û Àè¹Ô¥»ー¥ë´ü´Ö¡§7·î8Æü0»þ～7·î10Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î11Æü0»þ～14Æü23»þ59Ê¬
¡ÖWacom Cintiq 16 FHD¡×
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Amazon¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー Àè¹Ô¥»ー¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Wacom¤Î±Õ¾½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï7·î8Æü¤«¤é7·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWacom Cintiq 16 FHD¡×¤ä¡ÖIntuos Small¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡×¡¢¡Ö Wacom 13.3¥¤¥ó¥Á ±Õ¥¿¥ÖOne¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÖWacom Cintiq Pro 16 (2021) ¡×
¡ÖIntuos Small¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡×
¡Ö Wacom 13.3¥¤¥ó¥Á ±Õ¥¿¥ÖOne¡×