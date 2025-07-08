¥É¥ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²óÉü¤Î¾ò·ïÀ°¤ï¤º¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£µ¡¥£¸£µ±ß¶áÊÕ¤ÈËÜÆü¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Ï°ìËÜÄ´»Ò¤Î¾å¤²¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£±ÆüÀþ¤òºÆ¤Ó¾å¿¶¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÀè¤Ï£±£°£°ÆüÀþ¤¬£±£´£¶±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï±ß°Â¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥ë¹â¤¬¥É¥ë±ß¤Î¾å¤²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥É¥ë¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²óÉü¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥ë¤¬Â¾ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤ª¤è¤Ó¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹Ãû¸õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥ë¤È¶âÍøº¹¤Î´Ø·¸¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¶á¤Î¥É¥ë°Â¤ÏÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¥É¥ëÊÑÆ°¤ÎÂ»¼º¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥¸¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ·Ð¾ïÀÖ»ú¤Î°µÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡145.86¡¡EUR/USD¡¡1.1735¡¡GBP/USD¡¡1.3639
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ËÜÆü¤Ï±ß°Â¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥ë¹â¤¬¥É¥ë±ß¤Î¾å¤²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥É¥ë¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²óÉü¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥ë¤¬Â¾ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤ª¤è¤Ó¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹Ãû¸õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥ë¤È¶âÍøº¹¤Î´Ø·¸¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¶á¤Î¥É¥ë°Â¤ÏÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¥É¥ëÊÑÆ°¤ÎÂ»¼º¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥¸¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ·Ð¾ïÀÖ»ú¤Î°µÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡145.86¡¡EUR/USD¡¡1.1735¡¡GBP/USD¡¡1.3639
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ