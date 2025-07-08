[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]¹¥¤¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¡¢Android¥¢¥×¥ê¡ÖPanels¡×¤¬ÊØÍø
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤âÁý¤¨¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¤¹¤°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¤¹¤°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¡Ö¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡×¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢É®¼Ô¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëAndroid¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤¬¡ÖPanels¡×¤Ç¤¹¡£
º¸±¦¤Ë¾®¤µ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥Í¥ë¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¾ì½ê¡£³°Â¦¤«¤éÃæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë
¡¡Panels¤Ï¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤é¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¤òÉ½¼¨¤·¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÁÈÇ¤Ï¹¹ð¤¬ÈóÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¿ô¤òºÇÂç25¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢650±ß¤ÎÇã¤¤ÀÚ¤ê¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÎÁÈÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢ÌµÎÁÈÇ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Panels¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢²èÌÌº¸±¦¤È²¼¤ÎºÇÂç3¥«½ê¡£ÀßÄê¤·¤¿¾ì½ê¤ÏºÙ¤¤Àþ¤ÇÌÜ°õ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È°ìÍ÷¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÆ±¤¸Áàºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢º¸±¦²¼¤½¤ì¤¾¤ì1¥«½ê¤Ç¡¢±¦¤Î¾åÂ¦¤È²¼Â¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÆ±¤¸Â¦¤Î°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤ËÊ£¿ô¸Æ¤Ó½Ð¤·²Õ½ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀßÄê²èÌÌ¤Ï¡¢µ¡Ç½¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉ½¼¨¡×¤«¤é¥¢¥×¥ê¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¿ô¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀßÄê¹àÌÜ¤Ï²èÌÌ¥¹¥¯¥íー¥ë¤ÇÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»°³Ñ¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ëÀßÄê¹àÌÜ¤ÎÎÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¾ì½ê¤Ï²èÌÌ²¼¤Î¡Ö¥È¥ê¥¬ー¡×¤Ç°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê²èÌÌ
¡¡Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÄê¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢²èÌÌ±¦²¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÄÉ²Ã¡×¤«¤éÉ½¼¨¾ì½ê¤ò»ØÄê¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÇ¤°Õ¤Î¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¤Î¤Û¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¥¢¥×¥ê¥ê¥¹¥È¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î4¼ïÎà¤«¤éÀßÄê²ÄÇ½¡£¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²èÌÌÃæ±û¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±¦²¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¥Ñ¥Í¥ë¤òÄÉ²Ã
¡¡¥¢¥×¥ê¤ÎÄÉ²Ã¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤òÉ½¼¨¤·¤ÆÄ¹²¡¤·¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤äWeb¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ê¤É¤âÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤ÏGoogle ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òµ¡¼ïÊÑ¹¹¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò°ú¤·Ñ¤²¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·½ÄÊý¸þ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÁ´¥Ñ¥Í¥ë¶¦ÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏPanels¤ÇÀßÄê¤·¤¿Îó¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÌÌÀÑ¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤âÂç¤¤á¤ÎÌÌÀÑ¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
¥¢¥×¥ê°ìÍ÷
Ï¢ÍíÀè
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥Í¥ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¥Ûー¥à²èÌÌ¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤â¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£Web¥µ¥¤¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëºÝ¤ËÆóÍ×ÁÇÇ§¾Ú¤¬É¬Í×¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Î¤ÏÃÏÌ£¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò»È¤¦µ¡Ç½¤Î»þ¤Ëµ¡Ç½¤¬¶¥¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅ¹ÊÞ¸¡º÷¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£É®¼Ô¤ÏPanels¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ËPanels¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÅÔÅÙ¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¶¥¹ç¤¹¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âPanels¤Ï»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤È³«¤¤¤¿¤È¤¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤Þ¤º¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢ÀßÄê¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥³¥Ôー¤¹¤ë¡×¤ÇºîÀ®ºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥³¥Ôー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¥Ñ¥Í¥ë¤òºÆÅÙÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê
¡¡Panels¤ÏÂç¤¤µ¤äÉ½¼¨°ÌÃÖ¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤¬Âç¤¤¯¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥¢¥×¥ê¤Þ¤Ç»Ø¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤ä1²èÌÌ¤Ë¤â¤Ã¤È¥¢¥×¥ê¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¡£¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤ËÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´·¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥×¥ê¤òÁÇÁá¤¯¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£