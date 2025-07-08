¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡Û¥È¥¤¥¬¥ó¡Ö¥Êー¥Õ¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú2025.7¡ÛÅÅÆ°¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È B-AR¡×¤ä¡Ö¥¨¥êー¥È2.0 ¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Êー¥Õ ¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È B-AR
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥Ï¥º¥Ö¥í¤Î¥È¥¤¥¬¥ó¡Ö¥Êー¥Õ¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¼êÆ°¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡Ö¥Êー¥Õ ¥¨¥êー¥È2.0 ¥·¥ç¥Ã¥¯¥¦¥§ー¥Ö RD-15¡×¤ä¡¢ÅÅÆ°¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È B-AR¡×¡¢¹âÂ®¤Ç¸ò¸ß¤ËÈ¯¼Í¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ëÉÕ¤ÅÅÆ°¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡Ö¥Êー¥Õ ¥¨¥êー¥È2.0 ¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡×¡¢¿åÅ´Ë¤¡Ö¥Êー¥Õ ¥¹ー¥Ñー¥½ー¥«ー¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥Êー¥Õ ¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È B-AR
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥Ã¥×¡Ö¥³¥ó¥Ðー¥¸¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¡£¥âー¥¿ー¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢10ËÜ¤Î¥Àー¥Ä¤òÏ¢Â³È¯¼Í¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¥Àー¥Ä¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê10¥Àー¥Ä¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¥Êー¥Õ¸ø¼°¥¨¥êー¥È¥Àー¥Ä¤¬10ËÜÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Êー¥Õ ¥¨¥êー¥È2.0 ¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á
¡¡¥âー¥¿ー¶îÆ°¤Î¥Ö¥é¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯¥Àー¥Ä¤òÈ¯¼Í¡£È¯¼Í¤¹¤ë¤È¹âÂ®¤Ç¸ò¸ß¤ËÁ°¸å¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Ð¥ì¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10ËÜ¥Àー¥Ä¤¬Æþ¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò2¸Ä¥Ö¥é¥¹¥¿ー¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Àー¥Ä¤ò20ËÜÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2¿§¤Î¥Êー¥Õ ¥¨¥êー¥È¥Àー¥Ä¤¬50ËÜÉÕÂ°¡£
¥Êー¥Õ ¥¹ー¥Ñー¥½ー¥«ー
¡¡4ÄÌ¤ê¤ÎÈ¯¼Í¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë¿åÅ´Ë¤¡£¥¦¥©ー¥¿ー¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ï887mL¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥Ðー¤ò²¡¤¹¤È¥¿¥ó¥¯¤¬Âç¤¤¯³«¤¯¤¿¤á¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯¿å¤ò½¼Å¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£