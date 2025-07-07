¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²ÆÀî¤ê¤ß¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê?¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
´é´ó¤»¹ç¤¦1Ëç
¡¡²Î¼ê¤Î²ÆÀî¤ê¤ß(²Æì¸©ÀÐ³À»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î»°¸¶Éñ°Í¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2022Ç¯¡ÖISU¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤òÀ©¤·¤¿»°¸¶Éñ°Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ö2023Ç¯¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ç»ä¤¬²Î¤¦¡Ø²Ö¡Á¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë²Ö¤ò¡Á¡Ù¤ÇÉñ°Í¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê?¡×¡Ö¤ê¤ß¤µ¤ó¤Î²Î¤ÈÉñ°Í¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤¬ºÇ¹â¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£