¡Ö£Í£Ì£Âµå±ã¥ª¡¼¥ëÍîÁª¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¡ÈÂÇÅÀ²¦¡ÉÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£·Àé²ìÞæÂç¡¡ÊÆÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂÇÅÀ·Ú»ë¤ò»ØÅ¦¡Ö£²£°Ç¯Á°¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡ÊÆÍÎÏ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢£±£µÆü¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥ëÍîÁª¥Á¡¼¥à¡×¤Ë£Í£Ì£ÂºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤äËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£·¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¤é¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£´Ç¯ÌÜ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¼ç¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç£¸£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎºÇÂ¿¤Î£·£·ÂÇÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£²£µËÜÎÝÂÇ¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¡Ë¤òµÏ¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤ò³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢¡ÖÂÇÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¡££²£°Ç¯Á°¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤½¤é¤¯£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¡ÈÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍîÁª¤Ï¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤Ï¥¯¥í¥¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³°Ìî¼ê£²¿Í¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ£±£³ÅÐÈÄ¡¢£·¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£·¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢£¶·î£±£²Æü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Î¼éÈ÷¤Ç°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤Æ¸½ºß¤âÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ýÁ°¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°£±°Ì¡£¸½ºß¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡È»²¹ÍµÏ¿¡É°·¤¤¤À¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤â¡Ö¸Î¾ãÁ°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£±¡¦£´£·¤ÎËÉ¸æÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏÆüËÜÁª¼ê£²¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¼çË¤¥½¥È¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ø¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤é¤â¡ÖÍîÁª¥Á¡¼¥à¡×¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£