½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Îà¥¤¥±¥á¥ó·»Äïá¹â¶¶Íõ¡õÎÝ¤È¡Ö¥±¥ó¥«¤«¤é¤Î¥Á¥å¡Á¡×ÈäÏª¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê£²£³¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢·»¡¦ÎÝ¡Ê£²£µ¡áÆ±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê£¶£±¡Ë¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç½ÐÀî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Íõ¤Ï¡Ö½ÐÀî¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶·»Äï¤ÎÊì¿Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£½ÐÀî¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥åºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æü¥Æ¥ìÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡×¤Ç½ÐÀî¤¬ÏÃ¤¹ÊÒ¸À±Ñ¸ì¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀî¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÌò¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¡Ö½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÝ¤Ï¡Ö½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¥º¤µ¤ó¤ÎÃË¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡Ä¡£¥í¥±¤Ë¹Ô¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤â¤¦¡¢¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²á¹ó¤Ê¥í¥±¤â¡Ö¤ä¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦ÎÝ¤Ë¡¢½ÐÀî¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Á¡©¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ò¡ËÌóÂ«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Á¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÍõ¤Ï¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¥¹¤Í¡×¡£½ÐÀî¤ÏÍõ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ç£²²ó¤â¡£¤½¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ï¼ê²Ã¸º¥Ê¥·¤Ç¡¢½ÐÀî¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤Ë¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇØÃæ¤ä¿¬¤Ç¹äÂ®µå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½ÐÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡¡¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¤³¤Îµ÷Î¥¤Ï¤Í¤§¤À¤í¡ª¡¡¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤¹¡£Íõ¤â¡Ö²¿¤À¤è¡Á¡ª¡Ê¥µ¡¼¥Ö¡Ë¾å¤²¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡¢¤½¤Ã¤Á¤À¤í¡©¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¡££²¿Í¤Ïµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¡¢½ÐÀî¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ã¤¬¤á¤è¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ´é¤ò¶áÉÕ¤±¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¸ý¤È¸ý¤Ç¥Á¥å¡Á¡£¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¡Á¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÐÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡Á¤è¡ª¡×¤È²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÎÝ¤Ë¤â¥¥ì»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÍõ¤Ð¤Ã¤«¤êÅÜ¤Ã¤Æ¡Á¡ª¡×¡ÊÎÝ¡Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤â·»Äï¥²¥ó¥«¡¢¥Û¥ó¥È¤Ï¤·¤Æ¤ó¤À¤í¡Á¡×¡Ê½ÐÀî¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡×¡ÊÍõ¡Ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï£³¿Í¤Ç´é¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¡¢¥Á¥å¡Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸ýÏÀ¤ÎËö¤ËÃçÄ¾¤ê¤Î¥¥¹¤ò¤¹¤ë¡Ö¥±¥ó¥«¤«¤é¤Î¥Á¥å¡Á¡×¤Ï¡¢½ÐÀî¤¬¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¸Î¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤È¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄêÈÖ¥®¥ã¥°¡£¹â¶¶·»Äï¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÂçÁû¤®¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï°Õ³°¤È¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£