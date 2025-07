ホワイトのノンショルダードレスで登場

音楽ユニット「globe」のマーク・パンサーがXを更新。globeデビュー記念日の8月9日にデビューする新歌姫を公開した。

「僕が歌詞を書きプロデュースしたRINONの初お披露目ステージ」と綴り、6日に佐伯市で行われた「かぶロック」のステージ写真を投稿。ホワイトのノンショルダードレスで歌うRINONをマークが心配そうに見守る1枚やバックステージで笑顔がはじける2ショットを披露した。

「大自然の山々に囲まれ、700人ほどのお客様!裏ではあんなに緊張してたのに、ステージに上がり、ピアノが鳴り始めた瞬間、堂々とのびのび歌い出して、なんかグッときた」とデビューステージを賞賛している。

RINON(手前)の初ステージを見守るマーク・パンサー

(マークのX@marcpantherより)

RINON(右)と笑顔を見せるマーク・パンサー

(マークのX@marcpantherより)

globeは1995年8月9日に1stシングル「Feel Like dance」でデビューしており、ファンからは「8月9日!globe 30周年の日ですね」「RINON!!! Keep going on!!!」「おめでとうございます」などの声が寄せられた。