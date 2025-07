syudouがオープニングテーマを担当しているTVアニメ『出禁のモグラ』のノンクレジットオープニング映像が公開された。オープニングテーマ「神頼み」は7月18日に配信リリースされる。 「神頼み」は、”幸せを求め、もがきながら生きる”そういった誰もが持つ幸せへの渇望を描いており、人間の情けなさや幸せになりたいという泥臭い欲、そういったダサい自分を少しは受け入れて前を向こうと背中を押す楽曲になっている。 また、「神頼み」Pre Add/Pre Save・Pre Orderキャンペーンも現在実施中。Pre Addはご利用のサブスクサービスのライブラリで登録予約し、専用フォームから応募すると抽選で10名に「神頼み」缶バッジがプレゼントされる。Pre OrderはiTunesダウンロード予約後、こちらも専用フォームから応募すると応募者全員に「オリジナルスマホ壁紙」を、さらに抽選で15名様に「神頼み」絵馬がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトにて。 syudouは9月23日より<syudou Live Tour 2025「運否天賦」>を開催する。チケットのオフィシャルサイト先行受付期間は7月13日まで。 デジタルシングル「神頼み」 2025.7.18リリース / syudou商店https://syudou.lnk.to/kamidanomi_pre ■「神頼み」Pre Add/Pre Saveキャンペーン期間:7/17(木)23:59まで対象配信サイト:ご利用のサブスクサービス<プレゼント内容>抽選:「神頼み」缶バッジ (10名様) ■「神頼み」Pre Orderキャンペーン期間:7/2(水)18:00〜7/17(木)23:59対象配信サイト:iTunes<プレゼント内容>応募者全員:オリジナルスマホ壁紙抽選:「神頼み」絵馬 (15名様)キャンペーン詳細:https://syudou.com/news/kamidanomi/ <syudou Live Tour 2025「運否天賦」> 2025年9月23日(火・祝)福岡:国際会議場2025年9月28日(日)東京:国際フォーラム ホールA2025年10月12日(日)大阪:オリックス劇場2025年10月25日(土)札幌:札幌市教育文化会館 大ホール2025年11月8日(土)愛知:COMTEC PORTBASE OPEN 17:00 / START 18:00チケット料金:7,700円 (全席指定) ※愛知公演のみドリンク代別チケット:https://w.pia.jp/t/syudou-c/ 関連リンク ◆syudou オフィシャルサイト◆syudou オフィシャルX◆syudou オフィシャルInstagram◆syudou オフィシャルYouTubeチャンネル

