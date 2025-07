東アジア王者を決めるE-1選手権開幕！ 開催国・韓国が3発＆クリーンシートで中国に快勝、王座奪還へ好スタート

東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会の開幕戦(第1節)が7日に行われ、韓国代表と中国代表が対戦した。大会最多となる5度のE-1選手権優勝を誇る開催国の韓国。2022年の前回大会は優勝決定戦となった日本代表との最終節で敗れ、E-1選手権4連覇とはならなかった。自国開催の今大会では、東アジア王座の奪還を目指す。一方、FIFAワールドカップ26本戦出場を逃した中国は、6月27日にブランコ・イバンコビッチ監督が解任されており、U−20中国代表のデヤン・ジュルジェヴィッチ監督が率いる暫定体制でE-1選手権に臨むこととなった。

【動画】開催国・韓国が圧巻の3ゴールで快勝!

試合は8分、右サイドでパスを受けたイ・ドンギョンがカットインすると、左足から放たれたシュートはカーブを描きながらファーサイドのゴールに吸い込まれ、韓国が先制に成功する。韓国はその後も自分たちのペースで試合を進めていくと21分、左サイドからイ・テソクがボックス内へクロスを送ると、チュ・ミンギュがヘディングで合わせて韓国が加点。一方の中国は、なかなかシュートを枠内に放つことができず、前半は韓国の2点リードで終えた。後半も主導権を握り続けた韓国は57分、右CKの場面で中国のGKヤン・ジュンリンが弾いたボールをキム・ジュソンが押し込み、スコアを3−0とした。中国はカウンターから得点への道筋を探るが、目立ったチャンスを迎えることはできずにそのまま試合が終了。韓国が3−0で中国に勝利し、白星スタートを切った。次戦、韓国は11日にホンコン・チャイナ代表と、中国は12日に日本代表と対戦する。【スコア】韓国代表 3−0 中国代表【得点者】1−0 8分 イ・ドンギョン(韓国代表)2−0 21分 チュ・ミンギュ(韓国代表)3−0 57分 キム・ジュソン(韓国代表)