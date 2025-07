ポリプロイド、ヘリンボーンツイードのステンカラーコート＆“トレンチコート風”ロングジレなど

ポリプロイド(POLYPLOID)の2025年秋冬コレクションから、ユニセックスの新作ウェアが登場。2025年7月12日(土)より順次、全国の取扱店舗ほかにて発売される。

レイヤードで活躍するウェアを軸に

ひとつのモデルに対して、異なる素材と色によるA・B・Cの3つのカテゴリーのもと、ウェアを展開しているポリプロイド。2025年秋冬は、温かみのあるヘリンボーンツイードを用いたコート、トレンチコートの要素を取り入れたジレ、ドローコード仕様のボンバージャケットなど、レイヤードで活躍するウェアを取り揃える。

ヘリンボーンなどのロングコート

ステンカラーコートは、ヘリンボーンのツイード、メランジカラーのウール、ネップ感のあるナチュラルコットンの3種類で展開。なかでもヘリンボーンのツイードは、イギリスの老舗生地メーカー「マラリウス(MALLALIEUS)」のものを採用し、重厚なロングコートに仕立てている。

トレンチコート着想のロングジレ

「トレンチジレ(TRENCH GILET)」は、ストームフラップやヨークなど、トレンチコートのディテールを取り入れたロングジレ。イタリアの「リモンタ(LIMONTA)」社による、撥水加工を施したポリエステルのほか、表はナイロン、裏はオーガニックコットンで仕上げたサテン、ネップ感のあるナチュラルコットンといった素材で展開する。

ドローコード仕様のボンバージャケット

新型のボンバージャケットは、裾にリブの代わりにドローコードをあしらうことで、シルエットの変化を楽しめる仕上がりに。素材は、柔らかなスエード、クラシカルなチェック柄のコットン・ウール、そしてナチュラルコットンで取り揃える。

立体シルエットのパンツやオーバーサイズのニットも

そのほか、立体感あるシルエットに仕上げた「ジュウドウパンツ(JUDO PANTS)」などを展開するほか、ポリプロイドが長く展開してきた「オーバーサイズロングスリーブ(OVERSIZE LONGSLEEVE)」には、温かみのあるハンドニット、シルクカシミアのボーダー柄ニットなどが加わる。

詳細

ポリプロイド 2025年秋冬

発売時期:2025年7月12日(土)より順次

取扱店舗:全国の取扱店舗、ポリプロイド オフィシャルオンラインストア

展開アイテム例:

・ロングコート A 99,000円 / B 148,500円 / C 96,800円

発売時期:2025年9月中旬

・トレンチジレ A 90,200円 / B 101,200円 / C 96,800円

発売時期:2025年7月中旬

・ボンバージャケット A 74,800円 / B 220,000円 / C 81,400円

発売時期:2025年8月中旬

・ジュウドウパンツ A 57,200円 / B 63,800円 / C 57,200円

発売時期:2025年7月中旬

・オーバーサイズロングスリーブ A 96,800円 / B 72,600円 / C 31,900円

発売時期:2025年8月中旬



【問い合わせ先】

ライコス

TEL:03-5829-3501

