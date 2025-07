7月7日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】「結婚祝いのようになってしまいました笑」大きなケーキを前にした集合SHOTなども公開

現在、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』を開催中で、7月5日には単独では初となるシンガポール公演を行った浜崎。

今回の投稿では、シャツにスリットの入ったスカートのセットアップを合わせ、眼鏡や帽子を身につけた落ち着きのあるスタイリングで自然体な笑顔を見せる姿や、ファンとコミュニケーションをとる写真などを公開。

そして、「Singapore TA, I’ll never forget the way you called my name, the way you smile and cry.」「Huge thanks for your love to me and my team!!!」と、シンガポールのファンに向けてメッセージを綴った。

この投稿に対し、ファンからは、「シンガポール公演お疲れ様」「シンガポールTA嬉しかっただろうな」「めっちゃ愛されてる」「笑顔が最高」「可愛さにキュン」「オシャレで素敵」「何を着ても似合う」「清楚で上品でかわいい」「全然雰囲気が違う」などの反響が寄せられている。

また、浜崎はその後もInstagramを更新し、「Aスタッフのリーダーおけい様のお誕生日祝いも皆で出来て良かったー」と、シンガポールではスタッフの誕生日を祝福したことも報告。

同時に、大きなケーキを前にした集合写真を掲載しつつ、「わたしやダンサーズをトレーナーとして支えてくれてるケンジも誕生日が近かったので一緒にお祝いしたら、結婚祝いのようになってしまいました笑」と明かしていた。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在開催中のアジアツアーは、昨年秋にスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の“エピソード2”として、ステージ、セットリスト、演出全てを新しく進化させて再始動させたものとなっており、次回公演は7月24日〜25日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催予定となっている。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより