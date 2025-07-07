【ウィルバーナイン ベリルアーマーカスタム】 予約開始：7月10日11時 発売日・価格：未定

　コトブキヤは、プラモデル「ウィルバーナイン ベリルアーマーカスタム」を7月10日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

　今回同社公式Xアカウント「コトブキヤ_プラモデル総合」にて本製品が初発表され、フルスペック版「マルチモジュラーブレード（正式配備型）」が付属した新カラーの「ウィルバーナイン」になることを伝えているほか、製品の背面画像を公開している。

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