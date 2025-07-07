藤井風、Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、椎名林檎、福山雅治…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月5日（土）付）
グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。7月5日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（7月5日（土）付）を発表しました。
■10位：マカロニえんぴつ「静かな海」
初登場！ 今年でデビュー10周年の節目を迎えたマカロニえんぴつが、6月15日（日）に配信リリースした楽曲です。
■9位：Baby Canta「696936」
先週10位から1ランクアップ↑ 6月4日（水）に配信リリースされたEP『SHYBOY - EP』収録曲が、4週連続でランクイン！
■8位：福山雅治「クスノキ -500年の風に吹かれて-」
先週7位から1ランクダウン↓ 6月30日（月）にデジタルリリースされた楽曲で、8月9日（土）におこなわれる「長崎原爆の日」平和祈念式典では、小学生の子どもたちが同曲を合唱することが発表されました。
■7位：椎名林檎「芒に月」
初登場！ ドラマ「ひとりでしにたい」（NHK）主題歌。同曲は、鍵盤奏者・伊澤一葉（いざわ・いちよう）のバンド「APPA（アッパ）」の原曲をもとに再構築されたスタジオ新録バージョンです。
■6位：SUPER BEAVER「主人公」
7月2日（水）にCDリリースされた楽曲が初登場。9月26日（金）からは、全国12都市をまわる全13公演のホールツアー「SUPER BEAVER 20th Anniversary 都会のラクダ TOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」がスタートします。
■5位：櫻坂46「Make or Break」
先週9位から4ランクアップ↑ 6月25日（水）にリリースされた12枚目のシングル。6月28日（土)の放送では、櫻坂46の田村保乃（たむら・ほの）がゲスト出演 https://news.audee.jp/news/7DsjHbIQlI.htmlし、同曲についてお話を伺いました。
■4位：米津玄師「Plazma」
先週6位から2ランクアップ↑ 米津玄師の15枚目となるシングルが3週連続ランクイン。同曲は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」の主題歌です。
■3位：INI「DOMINANCE」
先週2位から1ランクダウン↓ 6月25日（水）にリリースされたサードアルバム『THE ORIGIN』からのタイトル曲「DOMINANCE」が2週連続でランクイン。
■2位：Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
先週3位から1ランクアップ↑ Billboard JAPANの独自集計によると、Mrs. GREEN APPLEは、全楽曲の国内累計ストリーミング数が100億回を超えた史上初のアーティストだそうです！
そして、今週の第1位は……？
■1位：藤井風「Hachikō」
2週連続で第1位！ 同曲も収録されている全曲英語詞による3枚目のスタジオアルバム『Prema』が9月5日（金）にリリースされます。
――番組ではほかにも、ゲストパートにシンガーソングライターの井上苑子（いのうえ・そのこ）さんが登場。7月2日（水）にリリースされたデビュー10周年ベストアルバム『Inoue Sonoko BEST -#27-』のお話などを伺いました。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
※写真はイメージです
■10位：マカロニえんぴつ「静かな海」
初登場！ 今年でデビュー10周年の節目を迎えたマカロニえんぴつが、6月15日（日）に配信リリースした楽曲です。
■9位：Baby Canta「696936」
先週10位から1ランクアップ↑ 6月4日（水）に配信リリースされたEP『SHYBOY - EP』収録曲が、4週連続でランクイン！
■8位：福山雅治「クスノキ -500年の風に吹かれて-」
先週7位から1ランクダウン↓ 6月30日（月）にデジタルリリースされた楽曲で、8月9日（土）におこなわれる「長崎原爆の日」平和祈念式典では、小学生の子どもたちが同曲を合唱することが発表されました。
■7位：椎名林檎「芒に月」
初登場！ ドラマ「ひとりでしにたい」（NHK）主題歌。同曲は、鍵盤奏者・伊澤一葉（いざわ・いちよう）のバンド「APPA（アッパ）」の原曲をもとに再構築されたスタジオ新録バージョンです。
■6位：SUPER BEAVER「主人公」
7月2日（水）にCDリリースされた楽曲が初登場。9月26日（金）からは、全国12都市をまわる全13公演のホールツアー「SUPER BEAVER 20th Anniversary 都会のラクダ TOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」がスタートします。
■5位：櫻坂46「Make or Break」
先週9位から4ランクアップ↑ 6月25日（水）にリリースされた12枚目のシングル。6月28日（土)の放送では、櫻坂46の田村保乃（たむら・ほの）がゲスト出演 https://news.audee.jp/news/7DsjHbIQlI.htmlし、同曲についてお話を伺いました。
■4位：米津玄師「Plazma」
先週6位から2ランクアップ↑ 米津玄師の15枚目となるシングルが3週連続ランクイン。同曲は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」の主題歌です。
■3位：INI「DOMINANCE」
先週2位から1ランクダウン↓ 6月25日（水）にリリースされたサードアルバム『THE ORIGIN』からのタイトル曲「DOMINANCE」が2週連続でランクイン。
■2位：Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
先週3位から1ランクアップ↑ Billboard JAPANの独自集計によると、Mrs. GREEN APPLEは、全楽曲の国内累計ストリーミング数が100億回を超えた史上初のアーティストだそうです！
そして、今週の第1位は……？
■1位：藤井風「Hachikō」
2週連続で第1位！ 同曲も収録されている全曲英語詞による3枚目のスタジオアルバム『Prema』が9月5日（金）にリリースされます。
――番組ではほかにも、ゲストパートにシンガーソングライターの井上苑子（いのうえ・そのこ）さんが登場。7月2日（水）にリリースされたデビュー10周年ベストアルバム『Inoue Sonoko BEST -#27-』のお話などを伺いました。
井上苑子さん
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
番組公式X： @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633