Nothing製品が最大40%オフ！ Amazonプライムデーのセール対象アイテムが明らかに
Nothing製品が最大40%オフ！ Amazonプライムデーのセール対象アイテムが明らかに
英テクノロジー企業Nothingは、2025年7月8日より開始される「Amazon プライムデー 先行セール」および、7月11日〜7月14日に開催される「Amazon プライムデー」にて、オーディオ製品やスマートウォッチを最大40%オフで販売します。
同様に、2025年7月8日〜7月21日に公式サイトNothing.techで開催される「Nothingサマーセール」でもスマホ・オーディオ製品・スマートウォッチを特別価格で販売されます。
記事のポイント
Amazonプライムデーでは、注目を集めたオープン型ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (open)」など、Nothingの製品が最大40%オフにて販売されるほか、公式サイトではスマートフォン「Phone(2a)」もセール価格で販売されます。いずれも在庫が無くなり次第終了とのことなので、欲しい方はお早めにチェックしましょう。
Amazon プライムデー 「先行セール」/Amazon プライムデー
Nothingサマーセール
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