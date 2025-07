英テクノロジー企業Nothingは、2025年7月8日より開始される「Amazon プライムデー 先行セール」および、7月11日〜7月14日に開催される「Amazon プライムデー」にて、オーディオ製品やスマートウォッチを最大40%オフで販売します。

同様に、2025年7月8日〜7月21日に公式サイトNothing.techで開催される「Nothingサマーセール」でもスマホ・オーディオ製品・スマートウォッチを特別価格で販売されます。

記事のポイント Amazonプライムデーでは、注目を集めたオープン型ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (open)」など、Nothingの製品が最大40%オフにて販売されるほか、公式サイトではスマートフォン「Phone(2a)」もセール価格で販売されます。いずれも在庫が無くなり次第終了とのことなので、欲しい方はお早めにチェックしましょう。

Amazon プライムデー 「先行セール」/Amazon プライムデー

対象製品割引率割引後税込価格 (通常税込価格)Ear40%OFF¥13,680 (¥22,800)Ear (a)30%OFF¥10,360 (¥14,800)Ear (open)40%OFF ¥14,880 (¥24,800)CMF Buds Pro 2 30%OFF¥7,700 (¥11,000)CMF Buds Pro 2 (ケーブル無し)30%OFF¥7,560 (¥10,800)CMF Buds 30%OFF ¥4,620 (¥6,600)CMF Watch Pro 230%OFF¥7,700 (¥11,000)

Nothingサマーセール

対象製品割引率割引後税込価格 (通常税込価格)Ear40%OFF¥13,680 (¥22,800)Ear (a)30%OFF¥10,360 (¥14,800)Ear (open)40%OFF ¥14,880 (¥24,800)CMF Buds Pro 2 30%OFF¥7,700 (¥11,000)CMF Watch Pro 230%OFF¥7,700 (¥11,000)Phone (2a) (12+256GB)40%OFF ¥33,480 (¥55,800)

