英テクノロジー企業Nothingは、2025年7月8日より開始される「Amazon プライムデー 先行セール」および、7月11日〜7月14日に開催される「Amazon プライムデー」にて、オーディオ製品やスマートウォッチを最大40%オフで販売します。

同様に、2025年7月8日〜7月21日に公式サイトNothing.techで開催される「Nothingサマーセール」でもスマホ・オーディオ製品・スマートウォッチを特別価格で販売されます。

記事のポイント

Amazonプライムデーでは、注目を集めたオープン型ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (open)」など、Nothingの製品が最大40%オフにて販売されるほか、公式サイトではスマートフォン「Phone(2a)」もセール価格で販売されます。いずれも在庫が無くなり次第終了とのことなので、欲しい方はお早めにチェックしましょう。

Amazon プライムデー 「先行セール」/Amazon プライムデー 

対象製品割引率割引後税込価格 (通常税込価格)Ear40％OFF￥13,680 (￥22,800)Ear (a)30％OFF￥10,360 (￥14,800)Ear (open)40％OFF　￥14,880 (￥24,800)CMF Buds Pro 2　30％OFF￥7,700 (￥11,000)CMF Buds Pro 2 (ケーブル無し）30％OFF￥7,560 (￥10,800)CMF Buds　30％OFF　￥4,620 (￥6,600)CMF Watch Pro 230％OFF￥7,700 (￥11,000)

Nothingサマーセール

対象製品割引率割引後税込価格 (通常税込価格)Ear40％OFF￥13,680 (￥22,800)Ear (a)30％OFF￥10,360 (￥14,800)Ear (open)40％OFF　￥14,880 (￥24,800)CMF Buds Pro 2　30％OFF￥7,700 (￥11,000)CMF Watch Pro 230％OFF￥7,700 (￥11,000)Phone (2a) (12+256GB)40％OFF　￥33,480 (￥55,800)

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